Hace años una de las relaciones que unió al mundo deportivo con el del espectáculo fue la que sostuvieron el entonces futbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, y la entonces conductora de Vida TV, Galilea Montijo.

Recientemente, la tapatía habló de dicho noviazgo durante el programa Netas Divinas, ahí Montijo reveló una de las razones por las que terminó con Cuauhtémoc Blanco.

"Lo que pasa es que le gustaba mucho (las mujeres), haz de cuenta que era Brad Pitt, aparte, pues sí, ojo alegre", expresó Galilea.

La conductora del programa Hoy compartió que Cuauhtémoc respetaba su trabajo como conductora.

"Te voy a decir algo, ahí no había celos. No era una persona que me dijera que no saliera en la tele vestida así", le respondió a Consuelo Duval.

Galilea Montijo dijo no arrepentirse de sostener una relación con el originario de Tepito, incluso aceptó que en su momento estuvo muy enamorada de Cuauhtémoc Blanco, ya que ambos tenían cuestiones similares en su carrera.

"Fíjate que esa fue una relación que mucha gente no entendía, yo estuve muy enamorada porque yo con él me identificaba mucho en esta parte que veníamos desde abajo, nos costó mucho", afirmó.

De igual forma, la conductora destacó que el futbolista, pese a vivir una popularidad y fama por ser parte del América, siempre tuvo en mente a gente que lo conocía desde niño.

"No se le olvidaba su gente, era una persona que nunca olvidaba de dónde venía", afirmó.

