Aunque inició su carrera bajo el nombre de "Andrómeda", Saúl Armendáriz (El Paso, Texas, 20 de mayo de 1972) encontró en un burdel de Tijuana la inspiración que lo llevaría a la inmortalidad.

Aquel lugar se llamaba "Cassandra", y el entonces muchacho de 17 años de edad, decidió que su identidad luchística sería Cassandro, personaje que hoy es una referencia entre Los Exóticos, a tal grado que pronto se estrenará una película inspirada en su vida, con Gael García Bernal y Bad Bunny en el elenco.

Auténtico dentro y fuera del ring, Cassandro marcó una época en la lucha libre durante la última década del siglo pasado y la primera del actual, con el aderezo de que en ese tiempo no perteneció a alguna empresa en particular. Lo que no impidió que en 1991 disputara el título mundial de peso welter con El Hijo del Santo.

Polémico dentro y fuera del ring, una noche antes del combate, presa de la ansiedad, intentó suicidarse al cortarse las venas de las muñecas con una navaja para afeitar. Pimpinela Escarlata, quien en ese entonces era su amigo y después se convirtió en su rival, le salvó la vida al encontrarlo en el baño, desangrándose.

El combate se pospuso una semana, y aunque Cassandro fue derrotado, su desempeño le valió el respeto de la comunidad luchística. Por fin dejó de ser discriminado por su orientación sexual.

Fue entonces que inició su época más dulce sobre los cuadriláteros, con varios campeonatos mundiales y victorias para la posteridad.

Hasta que algunos vicios aparecieron en su vida. La fama trajo consigo alcohol y drogas, lo que propició que su rendimiento se viera mermado, mientras su vida personal se veía severamente afectada.

Tras una batalla incesante, Cassandro volvió a la sobriedad el 4 de junio de 2003. Fecha que marcó su vida; tanto, que se la tatuó en la espalda.

Reapareció a finales de 2005, ya como parte de la Triple A, empresa en la que también ha destacado y se ganó un lugar como estrella.

Aunque ha salido y vuelto a "La Caravana Estelar", debido a su alma libre, Cassandro nunca ha dejado de ser una figura del pancracio nacional, líder de "Los Exóticos" e ícono de la comunidad LGBTQ+.

