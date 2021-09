A 30 años de su muerte (que se cumplirán en noviembre próximo), Freddie Mercury sigue en la mente de sus compañeros de Queen, y en el corazón de millones de fanáticos de ese legado imbatible que dejaron los músicos.

"Nunca puedo tener un solo día sin pensar en Freddie", dijo hace unos días Bryan May a "The Guardian", sobre su amigo cantante, quien este domingo 5 de septiembre cumpliría 75 años de edad.

"Y llegamos al punto en el que ahora parece que Freddie está con nosotros. Parece que ya no se fue, porque está en todo lo que hacemos"

Gracias a canciones e himnos mundiales de su autoría como "Killer Queen", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Don't Stop Me Now" o "Bohemian Rhapsody", la memoria de Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, sigue viva.

Y ni qué decir de la exitosa película "Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury", del 2018 y protagonizada por Rami Malek (quien ganó un Oscar por encarnar al cantante), la cual posicionó la discografía de Queen entre las más escuchadas en la historia de la música.

Pese a ello, Bryan May luce nostálgico cuando recuerda a su compañero fallecido por complicaciones derivadas del SIDA, a inicios de los 90 (del siglo pasado).

"Nos quedamos allí sentados, incrédulos. Y no lo superamos durante mucho tiempo, ni siquiera estoy seguro de que lo hayamos superado ahora, pero hubo un período de dos años en el que nos lamentamos y nos comportamos de manera irracional, casi negando la existencia de Queen.

"No podía soportar la idea de quedarme en ese lugar. Pero lo superas hasta cierto punto. Y ahora me doy cuenta de que Queen está en mí y yo estoy en Queen, y eso no puede cambiar.

"Y llegamos al punto en el que ahora parece que Freddie está con nosotros. Parece que ya no se fue, porque está en todo lo que hacemos. Nunca puedo tener un solo día sin pensar en Freddie", dijo el guitarrista.

May confesó las sensaciones de tener a un amigo enfermo, estrella de la música: "Como Freddie era una persona famosa, asumíamos que en algún momento aparecería alguien con una cura para su enfermedad". Sin embargo, esa cura llegaría décadas más tarde, cuando Mercury era ya una leyenda.

