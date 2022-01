Frankie Muniz se sincera y habla sobre su pérdida de memoria

Frankie Muniz, conocido por protagonizar la serie de televisión “Malcolm, el de en medio”, se sinceró y al fin habló sobre su problema de salud, que le impide recordar algunas situaciones de su vida.

“Casi se siente como si no fuera yo. Me pone un poco triste”

Hay que recordar que Frankie sufrió en 2012 y 2013 de lo que, en su momento, fue diagnosticado como derrames cerebrales. Bueno, aparentemente los doctores han diagnosticado un caso especial de “migraña”, según contó el actor en el podcast “Wild Ride! with Steve-O”.

“Esta es la primera vez que realmente he podido aclararlo”, dijo Muniz. “Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas”.

Muniz, de 36 años, detalló que ha tenido al menos 9 conmociones cerebrales, y cree que el hecho de que hizo tantas cosas en ese periodo de tiempo, es normal que no pueda recordar todo.

Agregó que, cuando participó en “Dancing with the Star” (2017), habló sobre su experiencia con esta pérdida de memoria durante las filmaciones de “Malcolm, el de en medio”: “Me dijeron: ´Debe ser 2001 (tu año más memorable) porque fue cuando te nominaron para un Emmy y los Globos de Oro´, y todo ese tipo de cosas”.

No obstante, agregó: “Yo dije: ´No recuerdo lo que sentí entonces. No lo sé, ¿sabes? Fui yo ignorando el hecho de que no puedo decir: Ése es mi año favorito´”.

Finalmente, sobre su experiencia en “Malcolm, el de en medio”, Muniz dijo que “la verdad” no recuerda mucho.

“Casi se siente como si no fuera yo. Me pone un poco triste”, lamentó. “Las cosas vuelven a mi mente (que) debería haber recordado He conseguido hacer todo lo que realmente quería hacer. Pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso”.

AC