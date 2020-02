Francisco de la Reguera goza de "Sobreamor"

La originalidad es lo que más atrae a Francisco de la Reguera, quien ha decidido enfocar su carrera actoral en proyectos capaces de apostar por la innovación a través de historias cada vez más cercanas al espectador.

Con esta idea es como Francisco se suma a “Sobreamor”, serie impulsada por Televisa Digital con la que se pone de manifiesto que el amor en sus distintas expresiones no tiene barreras cuando el respeto y la unión familiar están de por medio.

A través de la plataforma Blim TV, De la Reguera llega arropado por un elenco que combina la frescura y la experiencia, encabezado por Susana González y Alberto Garmassi, quienes pondrán sobre la mesa la diversidad sexual, el apoyo familiar y cómo los retos de la vida se afrontan mejor cuando hay respeto y apoyo.

Francisco de la Reguera puntualiza que “Sobreamor” es una producción con un mensaje claro y dispuesto a reflejar las problemáticas sociales y emocionales a las que se enfrentan los jóvenes. A través del personaje que interpreta, “Roberto Terán”, tiene la misión de demostrar que las nuevas generaciones también tienen la madurez para tomar las riendas de su vida.

“Desde que supe de este personaje me llamó la atención, me gustó este proyecto porque es único y diferente. Se está atreviendo a hacer cosas que en México prácticamente no se llevaban a cabo. Es una forma de contar una historia muy única”.

El camino de la trama

Fascinado por el carisma y la actitud que “Roberto Terán” tiene ante la vida y sus deseos por ayudar a su familia, Francisco de la Reguera recalca el impacto que éste y los demás personajes tendrán al abordar temáticas más apegadas a situaciones cotidianas y con un estímulo suficiente para llevar a la reflexión y el diálogo.

“Creo que como público con los personajes que más conectamos son aquellos que muestran su vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables de alguna manera. ‘Roberto’ es un personaje que tiene muchas inseguridades de sí mismo, muchos miedos al amor, y es algo con lo que todos nos podemos identificar sin importar la orientación sexual”.

De la Reguera hace hincapié en el acercamiento que “Sobreamor” no solo tendrá con los jóvenes espectadores, pues los adultos también tendrán una buena dosis de orientación para conocer y adentrarse a los nuevos panoramas a los que se afrontan en la vida real.

“Este tipo de proyectos tienen un mensaje positivo, siento que es como dejar tu granito de arena, dejar algo bonito en el mundo. Mis expectativas han sido certeras, he visto que la gente ha aceptado la historia muy bien, había miedo a que hubiera comentarios homofóbicos o controversia, pero justo el proyecto está planteado desde una visión muy bonita, el público también así lo ha visto, lo están viendo con el corazón”.

Atento al cine

A la par de la promoción que Francisco de la Reguera hace de “Sobreamor” (ya disponible en Blim), el actor alista nuevos proyectos en la pantalla grande con la película “El ídolo”, en donde interpretará a un músico sin suerte que luchará por aprovechar las oportunidades que llegan a su vida para cumplir sus sueños. Además, también compartirá créditos con la actriz Tatiana del Real en un largometraje que combina la comedia y el terror: “Masacre en Teques”.

JL