Francis Ford Coppola reconoce besos, pero no abuso en el set de "Megalópolis"

El histórico director de cine Francis Ford Coppola ha salido a responder las acusaciones que recibió por su comportamiento en el rodaje de su último proyecto, "Megalópolis". El artista fue señalado de comportamiento inapropiado hacia algunas mujeres dentro del set.

Las acusaciones surgieron poco antes del estreno de su cinta en el Festival de Cine de Cannes en mayo de este año. Pese a que la aparición de esta información fue hace meses, no fue sino hasta hace poco tiempo que el director estadounidense decidió mostrar su posicionamiento.

De acuerdo con The Guardian, existen testigos que habrían visto al director de cine intentar besar a algunas extras que se encontraban semidesnudas debido a la filmación de una escena de la película que tenía como escenario a un club nocturno. Incluso, algunas fuentes aseguraron que Coppola hizo que algunas de estas trabajadoras se sentaran en su regazo.

Cuando el medio Rolling Stone le preguntó acerca de estas acusaciones, el director las negó rotundamente. Según el director, estas trabajadoras eran personas que conocía de tiempo atrás por lo que un beso en la mejilla a manera de saludo sería perfectamente normal. Además, en ese momento previo al estreno de su cinta, aseguró que la filtración solo buscaba dañar la reputación del filme antes de su presentación en Cannes.

Tiempo después, en julio, el medio Variety obtuvo dos videos que parecerían confirmar los testimonios aparecidos en The Guardian. En los videos se observa a Coppola acercándose a las actrices para besarlas y abrazarlas, aunque no aparecen los rasgos ni de desnudez ni de obligar a sentarse en el regazo.

La discusión sobre si el director cometió abuso o no continúa generando polémica. Hasta el momento no se ha presentado ninguna queja formal. Además, los representantes de Coppola no se han pronunciado frente a la situación.

Por lo pronto, "Megalópolis" se estrenará en un mes, el próximo 27 de septiembre.

