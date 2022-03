Foo Fighters: ¿Quién era Taylor Hawkins, pieza fundamental de la banda de rock?

El músico fallecido de The Foo Fighters, Taylor Hawkins, nació un 17 de febrero de 1972 en Texas , Estados Unidos, tenía 50 años de edad. Desde 1997 era integrante de la banda de rock. Se casó en 2005 con Alison Hawkins, fue padre de dos hijos, Oliver y Annabelle.

Hawkins también era parte de otra banda llamada NHC (Dave Navarro, Taylor Hawkins y Chris Chaney). La alineación no tenía mucho tiempo de haberse formado, incluso publicaron un EP el pasado 4 de febrero llamado "Intakes and Outtakes". Además, el músico también tenía su proyecto en solitario The Coattail Riders.

Apenas hace unos días se estrenó la cina "Studio 666" dirigida ppor BJ McDonnell con guion de Jeff Buhler y Rebecca Hughes, basada en una historia del vocalista Dave Grohl. En esta travesía se cuenta cómo la legendaria banda de rock Foo Fighters se muda a una mansión de Encino llena de espeluznantes historias del rock and roll para grabar su tan esperado décimo álbum.

JM