Florinda Meza responde a las acusaciones de ser 'la otra' de Chespirito

Tras el reciente estreno de “Chespirito: Sin querer queriendo”, la serie que retrata la vida y obra del actor y comediante Roberto Gómez Bolaños, miles de fanáticos en todo el país han puesto bajo la lupa uno de los aspectos más comentados de su historia personal: su relación con la actriz Florinda Meza.

Florinda y Roberto mantuvieron una relación que duró poco más de 30 años, de los cuales estuvieron casados durante la última década, hasta la muerte de Gómez Bolaños, el 28 de noviembre de 2014.

Sin embargo, a pesar del largo vínculo que los unió, muchos seguidores han acusado a Meza de ser “la otra”, y se preguntan cómo logró entrar a la vida del comediante.

En la serie se muestra el declive del matrimonio entre Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández, madre de sus seis hijos. Esto reavivó las críticas hacia Meza, quien ya había enfrentado una oleada similar a finales de los años 80, cuando su relación con el actor se hizo pública.

Lejos de alimentar la polémica, la actriz —recordada por su papel como Doña Florinda— decidió responder con serenidad desde sus redes sociales.

Aunque restringió los comentarios en su cuenta de Instagram, Meza respondió a un usuario que le escribió que “siempre será la otra”. Con firmeza, no negó haber sido la segunda esposa, pero sí reivindicó su papel en la vida de Gómez Bolaños: “Lo hice feliz, lo ayudé a organizar sus finanzas y así pudo darle a sus hijos y a su exesposa en abundancia, sin límites”.

También defendió el rol que tuvo durante los últimos años de vida del comediante. Según relató, se dedicó a resolver los problemas que pudieran afectarlo para que él pudiera centrarse en su obra: “Porque era un genio, y la gente se merecía seguir disfrutando de su arte. Y fui también la que se quedó con él mientras estuvo enfermo. Lo cuidé de día y de noche por años, hasta que murió en mis brazos”.

Florinda Meza ha dejado claro que está dispuesta a defender la historia y el legado que compartió con el creador de El Chavo del 8.

Entre los comentarios que suele recibir, algunos usuarios le recuerdan una entrevista del año 2004, en la que, junto a Gómez Bolaños, se refirió a sus hijos y a su esposa como “defectos”. Aquella declaración fue muy criticada recientemente, pero Meza explicó que se sacó de contexto.

Según relató, la frase fue en respuesta a una pregunta específica: ¿por qué tardó tanto en aceptar una relación con él?

“Yo lo veía como un hombre perfecto, y esos serían sus únicos ‘defectos’ para animarme a decirle que sí, a pesar de su insistencia”.

La actriz también ha asegurado que Roberto amaba profundamente a sus hijos, y que aquella expresión fue solo una manera de responder, no un ataque a su familia: “Fue solo una forma de hablar, respondiendo a una pregunta específica”, recalcó.

Gómez Bolaños sintió una fuerte atracción por Florinda desde que la vio actuar. Sin embargo, pasaron ocho años antes de que la relación se formalizara.

Meza también ha dicho que no se sintió culpable por el hecho de que Roberto dejara a su esposa para estar con ella, e incluso tuvo una conversación telefónica con Graciela Fernández: "No, nunca me sentí culpable. Una vez Graciela me habló por teléfono y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero que su coraje no era conmigo, sino con él", dijo en entrevista con Adela Micha.

Florinda ha dicho que valoró mucho esas palabras y que, con el tiempo, le hizo bien haberlas escuchado.

