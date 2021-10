Florencia Ríos toma la acción de “Matando Cabos 2”

Sin imaginar que 17 años después formaría parte de su elenco principal, Florencia Ríos acudió al cine como buena fanática que es del séptimo arte para ver, en ese momento, al filme que es considerado como un parteaguas en la forma de llevar a la pantalla la acción y adrenalina en la cinematografía mexicana: “Matando Cabos”.

De frente al estreno de “Matando Cabos 2: la Máscara del Máscara” este 1 de octubre en exclusiva por Amazon Prime Video con dirección de Alejandro Lozano; Florencia Ríos recuerda su primer acercamiento a esta película que ahora sigue los pasos del “Mascarita” (Joaquín Cosío) y “El caníbal” (Silverio Palacios), quienes se aventuran a la búsqueda de una mítica máscara de luchador con el reto de esquivar múltiples complicaciones colmadas de riesgo, caos y mucha comedia.

“‘Matando Cabos 2’ fue una cosa que todavía no me la creo, ha sido una locura. Cuando me llegó el casting yo decía: ‘¿de verdad?’ Yo estaba sin ninguna expectativa de que me fuera a quedar, fui (al casting), lo hice, pensando todavía en que no me la creía y cuando me dicen que sí, que quedé, fue impresionante. De verdad, no me lo creo hasta la fecha”, explica a EL INFORMADOR la actriz, quien también ha participado en “La bandida”, “Luis Miguel: la serie”, “La Guzmán” y “Bronco”, entre otros.

“Yo iba mucho al cine con mi mamá, llegamos a ver la (primera) película y lo primero que pensé fue ‘qué padre que se está haciendo algo así en mi país’, sin ni siquiera saber de géneros, sin saber nada del medio, yo no tenía claro que me quería dedicar a esto, sabía que me gustaba la actuación, pero era algo que veía lejano”, recuerda Florencia Ríos, al puntualizar que ahora como parte del elenco estelar en la secuela “La máscara del Máscara”, significa una forma de cerrar una ciclo personal que le reafirma que no hay meta imposible.

“Fue esa mi primera impresión y haberme quedado -en el proyecto- fue como un ciclo que yo abrí de cierta forma al pensar que cómo me gustaría hacer algo así y ahora lo hice. Para mí estar en esta producción fue el cerrar ese ciclo, pensar que los sueños sí se cumplen”.

Un desafío revelador

Florencia Ríos comparte que en esta nueva trama -con guion de Alejandro Lozano, Raquel Aedo y Rosa Clemente García- dará vida a “Erwen”, una mujer que es de “armas tomar” y que le implicó descubrir el potencial que guardaba para las escenas de acción, y aunque en un principio fue auxiliada por “dobles” para las tomas de mayor riesgo, la escena más complicada logró hacerla ella.

“Ella es del equipo de los mercenarios, fue algo muy divertido, porque es un personaje que está todo el tiempo, tiene rastas, tatuajes, se viste de negro, usa armas y da unos increíbles patadones”, relata Florencia Ríos con humor: “En mi personaje no recae la comedia, fue más acción, que también fue otro desafío, algo de lo que estoy muy orgullosa de mí, las cosas físicas normalmente me cuestan un poco más de trabajo, no es que no pueda hacerlas, pero tengo que ponerle más atención y chamba, hubo una secuencia de golpes bastante larga”.

Florencia destaca el compañerismo que la producción logró detonar entre elenco, donde también están Ana Claudia Talancón y Jesús Lozano, pero principalmente quedó fascinada ante la gran complicidad entre Joaquín Cosío y Silverio Palacios. “Joaquín Cosío y Silverio Palacios son grandes personas, es bonito verlos trabajar, ver la amistad que tienen, sus bromas, fue bellísimo”.

Con más por presentar

A través de la plataforma de Netflix, Florencia Ríos también alista el estreno -para el 6 de octubre- de “La venganza de las Juanas”, adaptación de la novela colombiana “Las Juanas”, en el que actuará junto a Juana Arias, Oka Giner, Renata Notni, Sofía Engberg y Zuria Vega.

