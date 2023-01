René Franco es un presentador y locutor mexicano conocido por tener un humor bastante peculiar, pero esta vez el conductor fue presa de su propio “ingenio” y Flor Amargo lo puso en su lugar.

Vía Twitter Franco le lanzó una pregunta transfóbica, pues ahora Flor Amargo se identifica como una persona trans no binaria.

“Oye @FlorAmargo, pregunta seria: ¿Por qué no te has cambiado el nombre a Fler Amargue? En tu manera radical, Amargo es parte de una cultura que pretendes combatir. Muchas gracias, saludos”.

La pregunta, que hasta tiene tintes transfóbicas, tuvo sus repercusiones y Flor Amargo le respondió tácitamente al conductor a través de un video: “Hola Rene Franco, primero, las personas trans, las personas no binaries y las personas en general, no tenemos por qué darle explicación a nadie de nuestros pronombres, nuestros nombres o nuestras identidades. O acaso yo te estoy preguntado ¿por qué te consideras hombre? Y segundo, me pediste una respuesta sería, ahí te va... Flor es lo femenino, Amargo es masculino, ahí engloba lo no binario”.

Para @ReneFranco DEJA DE SEMBRAR IGNORANCIA aquí está una respuesta seria a tu pregunta SERIA pic.twitter.com/IhfhGVZmpd — Flor amargo (@FlorAmargo) January 12, 2023

Además, le pidió a Franco que deje de sembrar odio e ignorancia, haciéndole ver que México es el segundo país donde ocurren más asesinatos por transfobia. Y le resaltó que él es un hombre privilegiado blanco, respaldado por otros hombres.

René se quedó sin armas para seguir la polémica y prefirió alejarse del incendio que él mismo provocó: “Mi pregunta a @FlorAmargo y su respuesta generaron una violencia verbal radical e inusual. Me salgo de esta conversación llena de violencia innecesaria. No soy pretexto para las batallas ideológicas DE NADIE. Buenas noches”.

