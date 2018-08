Flor Amargo conquista con su pop catártico

Mayte Carballo, mejor conocida como Flor Amargo, es una estrella surgida de las calles de la Ciudad de México. Ella se define como una artista urbana cuyo estilo sonoro es el catartic-pop, una mezcla de muchas fusiones con un toque de melodrama y mucho amor por la música. Y el próximo 22 de septiembre el público tapatío la podrá ver en concierto en el Teatro Galerías (Av. Lapizlázuli #3445, Zapopan) a las 21:00 horas para hacer un recorrido musical de sus discos “Carrusel” y “Espejo Cristal”, así como la música más reciente que prepara, ahora promueve en plataformas digitales el single “Paranoica”.



“El concierto va a tener varios momentos, cantaré canciones mías y haré popurrís de grandes artistas como Chavela Vargas, José Alfredo Jiménez y Édith Piaf. Este show es parte de los preparativos de lo que será mi nuevo disco. Yo he sido artista urbana desde siempre (de la calle) y nunca he abandonado mis raíces, mis inicios que fueron el Metro, etcétera. Entonces, a través de eso puede conocer Brasil y otras partes del mundo además de llegar a ‘La Voz… México’, sin embargo a raíz de este programa, muchas personas pensarían que ya te realizaste, pero solo es un empuje, porque tú como artista ya debes de tener una base y un camino sobre a dónde quieres ir”.



Flor Amargo cuenta que su meta siempre ha sido muy clara, transmitir su sonido a todos los corazones que conecten con ella y no perder su objetivo de una disquera independiente para artistas urbanos. El 4 de noviembre también estará presente en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.



Se postula para Viña del Mar

Flor Amargo está realizando una balada cuyo nombre es “Nunca más” en colaboración con René Lugo de Los Daniels, es un tema que será la carta de presentación para Viña del Mar en Chile para poder participar en el certamen el próximo año. “Estamos ya casi por terminarla, es una balada de cortarte las venas con galletas de animalito, es súper fuerte y sentimental. Ya la escucharán en el nuevo disco y en Viña del Mar esperando que pase y podamos representar a México en ese festival”.



Además, hizo otro tema con Reyli Barba que espera que pronto pueda salir y hará un feauturing con Saak que también estuvo en “La Voz… México”. Ahora que llegue al Lunario quiere invitar a artistas del rock nacional y a la Sonora Santanera para que la acompañen en el escenario. “De hecho el nuevo disco lo voy a presentar en forma en el Lunario, será en dos partes, la primera en el show y en 2019 ya estrenaré todas las canciones que formarán parte del álbum”. Espera que su público la ayude a elegir el nombre de esta nueva placa.



Los boletos para el concierto del Galerías están a la venta desde $200 hasta $400 pesos en taquillas y sistema Ticketmaster.