El Palenque de las Fiestas de Octubre 2024 reveló la cartelera de artistas que participarán en la edición de este año hace menos de una semana. La expectativa es grande. Los conciertos están agendados a celebrarse del 4 de octubre al 4 de noviembre en Guadalajara.

Los nombres principales incluyen a Natanael Cano, Alejandro Fernández, Julión Álvarez, Christian Nodal, Alfredo Olivas y Pepe Aguilar. Los precios de los boletos varían según la zona y el evento; dentro de un rango de $500 pesos para el más barato y $5,400 para el más alto.

El día de hoy 15 de julio, desde las 10 de la mañana, los boletos se encuentran disponibles en el portal de bolepass. Sin embargo, el tiempo de espera marcado por el sistema es hasta de cuatro horas, por lo que lo mejor sería asistir a una de las taquillas físicas.

¿En dónde comprar boletos para el Palenque de las Fiestas de Octubre?

Los puntos oficiales son el Hotel Fiesta Americana Minerva, en Vallarta Poniente, y en Botas "Los Potrillos" en la Zona Centro de Guadalajara y en Tlaquepaque. El horario de taquilla va de lunes a viernes de 10 am a 6 pm, y los sábados de 10 am a 3 pm. Los organizadores advirtieron que no habrá venta de boletos en la taquilla del Palenque, por lo que será importante no comprar tus entradas fuera de estos cuatro puntos oficiales.

Esta es la cartelera del Palenque Fiestas de Octubre 2024

Viernes 4 de octubre: Natanael Cano

Sábado 5 de octubre: Chuy Lizárraga

Domingo 6 de octubre: Pancho Barraza

Lunes 7 y martes 8 de octubre: Christian Nodal

Jueves 10 de octubre: María José

Viernes 11 de octubre: Banda MS

Sábado 12 de octubre: Gloria Trevia

Jueves 17 de octubre: Yuridia

Viernes 18 y sábado 19 de octubre: Alejandro Fernández

Domingo 20 de octubre: Gabito Ballesteros

Miércoles 23 y jueves 24 de octubre: Carín León

Viernes 25 de octubre: Alfredo Olivas

Sábado 26 de octubre: Remmy Valenzuela

Miércoles 30 de octubre: Palomazo Norteño

Jueves 31 de octubre: Luis R. Conríquez

Viernes 1 de noviembre: Junior H

Sábado 2 de noviembre: Pepe Aguilar

Domingo 2 y lunes 4 de noviembre: Julión Álvarez

Te puede interesar: Mariana Echeverría es la nueva integrante de LCDLF: México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB