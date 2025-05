Tras el arranque del Festival de Cine de Cannes 2025, más de 370 figuras del cine internacional firmaron una carta abierta en la que denuncian el “silencio” de la industria cinematográfica ante la ofensiva militar de Israel en Gaza.

De acuerdo con información difundida por Variety, el texto fue publicado en uno de los eventos cinematográficos e incluye los nombres de actores, cineastas y guionistas de Hollywood, como Pedro Pascal, Javier Bardem, Richard Gere, Mark Ruffalo, Yórgos Lánthimos, Joaquin Phoenix y el mexicano, Guillermo del Toro, entre otros.

"Desde las terribles masacres del 7 de octubre de 2023, ningún periodista extranjero ha sido autorizado a entrar en la Franja de Gaza. El ejército israelí ataca a la población civil. Más de 200 periodistas han sido asesinados deliberadamente. Escritores, cineastas y artistas están siendo asesinados ", se lee en el documento publicado por la revista.

Asimismo, expresan su indignación por la muerte de Fatma Hassona, protagonista del documental Put Your Soul in Your Hand and Walk -seleccionado en la sección ACID de Cannes- y quien fue asesinada el pasado 16 de abril durante un ataque israelí.

"Era una fotoperiodista independiente palestina. Fue atacada por el ejército israelí al día siguiente de anunciarse que la película en la que ella era la protagonista había sido seleccionada en la sección ACID del Festival de Cine de Cannes. Estaba a punto de casarse ".

El texto también exhorta al cine a dejar de ser "cómplice" y usar su voz y poder para visibilizar la situación trágica que se vive en Medio Oriente.

"¿De qué sirven nuestras profesiones si no es para sacar lecciones de la historia, para hacer películas comprometidas?", cuestionan los firmantes.

Por último, condena la falta de apoyo de instituciones como la Academia de Hollywood , que fue duramente criticada tras guardar silencio frente al secuestro del cineasta palestino Hamdan Ballal, liberado posteriormente gracias a la presión internacional.

Además de las figuras ya mencionadas, entre los firmantes también destacan Rooney Mara, Michael Moore, Guy Pearce, Ralph Fiennes, Melissa Barrera, Pedro Almodóvar, Viggo Mortensen, Susan Sarandon y Alfonso Cuarón.

