Nitzan Gilady es un joven director israelí que en esta edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG38) –que se realiza en la ciudad del 2 al 9 de junio– llega con su segundo largometraje de ficción, “En la cama” (“In bed”, 2022), para participar en competencia por el Premio Maguey; el drama se sitúa en Tel Aviv y refleja algunas cuestiones acuciantes que, refiere el director, “deben hablarse” en el seno de la comunidad LGBTTTIQ+.

En cuanto a la historia, la cinta sigue a Guy y su mejor amiga Joy, quienes disfrutan al máximo del desfile del orgullo gay, cuando todo se ve abruptamente interrumpido por un tiroteo mortal. Al huir de la escena hacia la seguridad de la casa de Guy, reciben a un compañero del desfile, Dan, que parece en estado de shock. Con el tirador aún a la fuga, se precipitan en una noche llena de sexo, drogas y paranoia.

Una masacre y un problema serio

En este sentido, el director y guionista de la cinta, Nitzan Gilady, relata que el proyecto tuvo su origen, primero, en “un crimen de odio que ocurrió en Tel Aviv en 2009, un tiroteo que dio como resultado dos muertes y por lo menos quince lesionados; ocurrió en un sitio conocido como “Youth Bar” y que funcionaba como una rama de la Asociación LGBT israelí. Lo increíble fue que quien disparó, en un principio, se creyó que pertenecía a la comunidad y hasta el día de hoy no han dado con él”.

Así, el primer impulso para el realizador fue hacer un documental –que es lo que hacía, en esencia– “pero no había información suficiente; pero por otra parte, pensé también en la idea de llevar alguien a la cama y no saber para nada de quién se trata. Eso fue un punto, pero también el hecho de que mucha gente utiliza drogas y se convierten en adictos, y se trata de personas que tienen incluso empleos respetables”.

Algo de lo que se debe hablar

La experiencia propia de Gilady con las drogas, que ocurrió después de los 35 años, no fue algo sencillo ni agradable, y le permitió darse cuenta que, por lo menos el uso de sustancias como el Crystal Meth, se trata de “un problema para muchos jóvenes, algo de lo que es difícil desprenderse y cuyo uso no es exclusivo en la comunidad LGBTTTIQ+ pero está muy extendido”.

Ahora bien, entre lo que se busca al consumir drogas es justamente incrementar el placer sexual, refiere el director, “y debemos hablar de eso, porque el sexo es liberador, nos hace sentir bien y sentir que somos nosotros mismos. Estos elementos fueron los que intervinieron en la escritura del guion, pero fue un largo periodo de trabajo, en un principio el protagonista era testigo de la masacre, pero pasó el guion por muchas fases, hubo mucha investigación y mucha retroalimentación con quienes vieron la película, que no sólo la percibieron como señal de alerta, también como algo de lo que se necesita hablar”.

Una experiencia desafiante

“En la cama”, de este modo, se estrenó en el Festival de Cine de Noches Negras de Tallin, en Estonia, el pasado mes de noviembre, mismo mes en que pasó al Festival International LGBTQ de Tel Aviv; con todo, Gilady admite que “no iba a ser una cinta fácil de digerir, o un espejo en el que muchos quisieran verse reflejados; incluso para la comunidad LGBTQ es un tema complicado, pero es muy importante, porque tenemos conocidos que debido a la droga han perdido su trabajo, fueron recluidos en una institución mental o murieron por sobredosis. Y lo que pasa es que no hacemos lo suficiente”.

Ahora en el FICG, en competencia, la película se exhibe este miércoles 7 de junio a las 14:30 horas, en la Sala 2 de la Cineteca FICG (con una función más el jueves 8, en la Sala 2 de Cinemex Sania), y el realizador israelí destaca que, en su país, al principio “pensé que por las temáticas que se tratan iban a rechazar la película, pero lejos de eso, a muchos les gustó y apoyaron la película. Fue sorprendente”.

Para su paso por el FICG38, no tiene ninguna expectativa, pero no descarta el director que su película sea “una experiencia desafiante, pero espero que tengan la voluntad y apertura de ver una película como esta”.

“IN BED” (“Keilu ein mahar”/ “En la cama”, 2022)/ Película

Dirección y guion: Nitzan Gilady

Música y fotografía: Offer Nissim

Reparto: Israel Ogalbo/ Dean Miroshnikov/ Moran Rosenblatt/ Tom Baum/ Dalia Beger

Nitzan Gilady

Es graduado de la Academy of Arts Circle in the Square (Nueva York). Es director, productor y guionista de los documentales “Jerusalem is Proud to Present”, “Family Time”, “In Satmar Custody” y “The Last Enemy”. En 2015, su primer largometraje, “Wedding Doll”, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y ganó varios premios. “En la cama” es su segundo largometraje de ficción.

