Nana Calistar: Horóscopos para HOY 18 de mayo de 2025

Aries

En este mundo hay muchas personas que no aportan nada bueno, así que aléjate de quienes solo te perjudican y buscan aprovecharse de ti. No estás para estar siempre disponible para ese tipo de gente, ya que suelen acercarse solo cuando necesitan algo. Pronto descubrirás la verdadera naturaleza de una amistad y eso te decepcionará bastante, porque te darás cuenta de las mentiras y los comentarios hirientes que han hecho en tu contra. Se avecinan días de grandes cambios, donde empezarás a ver la vida desde otra perspectiva, madurando rápidamente todo lo que antes no habías hecho.

Tauro

Precaución con relaciones superficiales, ya que podrías caer fácilmente en ellas. Es hora de que transformes tu actitud y tu forma de ver la vida. Tienes mucho potencial para alcanzar tus metas, pero has estado procrastinando demasiado, y por eso no has concretado nada todavía. No tengas miedo de darle una chance al amor nuevamente, porque estás entrando en un período en el que surgirán varias oportunidades, incluso tendrás para elegir.

Géminis

Es importante que mantengas los pies firmes en la tierra y no te desvíes de tu camino, pues a veces tiendes a perder la humildad. Si tienes pareja, presta atención porque hay una amistad que podría estar interesada en ella y eso podría afectarte bastante. Tienes un carácter fuerte, te gusta llevar el control y decir las cosas de forma directa y sin rodeos, pero eso puede hacer que algunas personas lo interpreten como agresividad y se ofendan con facilidad.

Cáncer

No tengas miedo de los retos que la vida te presenta; agradece a Dios por cada nueva oportunidad y aprovéchala al máximo, porque si no lo haces tú, alguien más lo hará. Se acerca un evento social donde podrían surgir encuentros cercanos con una amistad. Si estás en pareja, cuida los celos y la desconfianza, ya que al intentar llamar la atención de tu pareja, podrías herir sus sentimientos. Además, un familiar podría enfermarse próximamente.

Leo

Verás algunas fotos que despertarán celos en ti. Si estás soltero, no pasa nada; una noche apasionada fuera de casa podría fortalecer tu relación y hacerla más emocionante. Es momento de dejar atrás todo lo que te ha lastimado durante tiempo, ya que llevas un carácter difícil que pocas personas toleran. Baja un poco la intensidad si quieres destacar y lograr cosas mejores.

Virgo

Si estás en pareja, es posible que un embarazo ocurra pronto, así que cuídate bien si no deseas tener hijos por ahora, porque todo puede pasar. No te alejes tanto de tu ser querido esperando que sea él o ella quien te busque o extrañe, porque en lugar de lograr eso, solo provocarás decepción o que pierda interés. Hay personas que no harán nada por acercarse si tú no das el primer paso. Comenzarás la semana con mucha energía, así que no te detengas.

Libra

Estás en una etapa de sueños premonitorios, así que presta mucha atención a lo que sueñas porque esos sueños te revelarán cosas que están por ocurrir. Si en algún momento desconfiabas de alguien, ten por seguro que había una razón, ya que podrías enfrentar una traición y descubrirás chismes que se han dicho sobre ti. Extrañarás profundamente a alguien que ya no está físicamente contigo, pero sin darte cuenta, esa persona sigue acompañándote cada día.

Escorpión

A medida que pasen los días, podrías atravesar momentos de tristeza al darte cuenta de que algo te falta y que no eres completamente feliz. Recuerda que la verdadera felicidad está dentro de ti, no en los demás. Es tiempo de priorizar tus propios intereses por encima de los de otros. Aprende a buscar las herramientas necesarias para alcanzar tus metas. Este fin de semana recibirás noticias de alguien que no has visto en mucho tiempo.

Sagitario

Ten precaución con las intenciones de alguien que acabas de conocer; no es de confiar y solo quiere aprovecharse de ti. Comenzarás la semana con una actitud decidida y enfocada en tus sueños, metas y deseos. Un amor que está lejos empezará a necesitarte más que nunca. Durante estos días podrías sentir estrés e insomnio, y terminarás el día un poco triste, pero es normal, ya que no sabes qué sigue ni cómo mantenerte firme.

Capricornio

No dudes nunca de tu capacidad para alcanzar tus metas, aunque haya personas que intenten dañarte con comentarios negativos y hacerte sentir mal de muchas maneras. Un amor del pasado volverá a aparecer en tu vida y podría causarte problemas nuevamente; si le das otra oportunidad, podrías terminar atrapado en las mismas situaciones difíciles que ya viviste y de las que te costó mucho salir. Así que, si decides abrirle la puerta, no te quejes si te vuelven a lastimar.

Acuario

No tengas miedo a los cambios que se presenten en estos días, pues te llevarán al lugar correcto. Están por venir decepciones, especialmente por esperar demasiado de personas nuevas o de aquellas que ya formaban parte de tu vida y que antes ya te fallaron. Aunque las cosas no hayan salido bien últimamente, estas experiencias te han ayudado a valorar más lo que tienes cerca. Así que acepta los cambios que llegan con confianza.

Piscis

No descuides ese cuerpo increíble que tienes, porque vas por buen camino para alcanzar tus objetivos en poco tiempo. Se avecinan algunos chismes dentro de tu familia, pero es importante que no les des mucha importancia para evitar problemas innecesarios. Un viaje podría concretarse pronto, posiblemente con una amistad o alguien muy especial para ti. Esta semana es ideal para hacer trámites, cambios de documentos o firmar papeles, ya que todo saldrá como esperas.

NA