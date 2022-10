A un par de días de que el festival Tecate Coordenada realice su doble jornada musical en el Valle VFG para celebrar su séptima edición los días 7 y 8 de octubre, tal parece que el standupero Mau Nieto quedó fuera de la programación que el evento tiene anunciado en la carpa de comedia Casa Comedy.

En sus redes sociales, el festival Coordenada ha compartido diversos detalles sobre horarios, escenarios, artistas, métodos de traslado e información general para que los asistentes tengan la mejor experiencia, y aunque se ha dado promoción a los comediantes que formarán parte de Casa Comedy, el standuperdo Mau Nieto ya no aparece entre los talentos invitados.

Inicialmente, Mau Nieto había sido anunciado como parte de Casa Comedy, junto a Alex Quiroz, Alexa Zuart, Alexis de Anda, Chaparro Salazar, Ídolos del Open, Karla Camacho y Platanito Show, y aunque se mantienen todos los mencionados talentos, en lugar de Mau Nieto se han incluido a Manu Nna, Emiliano Gama, Ray Contreras, de Zona Rosa, quienes se presentarán durante la primera fecha del festival el 7 de octubre, compartiendo día con Alexis de Anda y Chaparro Salazar.

En la presentación oficial del festival Coordenada, el pasado 16 de agosto, los organizadores del evento, señalaron desconocer entonces las acusaciones en contra de Mau Nieto por supuesto abuso sexual, luego de que la también standupera Melissa Yamel compartió en Twitter su testimonio, revelando que tuvo relaciones sexuales sin consentimiento con el comediante, esto durante un evento en 2018.

“Me lo decían como si yo tuviera la culpa de que Mauricio hubiera abusado de mí. Me alejé de la comedia muchos meses porque, sí, tenía mucho miedo. Yo ya no era Melissa, era 'la que se cogió a Mau Nieto'. Sin embargo, en abril del mismo año, comencé a asistir nuevamente a los Open mics y a shows; dentro de mí sabía que no era mi culpa y que Mauricio fue quien se aprovechó de mí”, explicó Melissa Yamel en su testimonio.

Tras esta acusación, Mau Nieto –mediante sus redes sociales- se defendió y negó que abusó sexualmente de Melissa, que refirió haber estado alcoholizada en ese momento y no estar plena en sus facultades para autorizar el encuentro íntimo.

“Celebro y apoyo las denuncias, pero siempre desde la equidad de todas las partes involucradas y a través de las instancias correctas”, apuntó al subrayar que “existe una gran diferencia entre los encuentros sexuales consensuados y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas”, expresó, y aunque entonces no mencionó en ningún momento el nombre de la mujer que lo acusó, enfatizó en que un mal manejo de información puede confundir y “causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo”.

Hasta el momento, el festival Coordenada y/o sus organizadores, no ha emitido algún comunicado que confirme la salida de Mau Nieto de la programación de Casa Comedy, de igual forma Mau Nieto no ha compartido alfo referente a su participación en el festival musical que se realizará los días 7 y 8 de octubre en el Valle VFG.

MF