Fernando Memije, un padre que es un “perfecto desconocido”

Luego de que la serie mexicana “Madre sólo hay dos” se posicionó como una de las tramas más vistas en Netflix durante 2021 al sumar más de 23 millones de espectadores durante su primer mes de estreno, el actor Fernando Memije está listo para el 24 de diciembre, día marcado para el lanzamiento de la segunda temporada de esta propuesta encabezada por Ludwika Paleta y Paulina Goto, quienes, a través del drama y la comedia, pusieron sobre la mesa los dilemas y desafíos que se presentan cuando llega la maternidad sorpresivamente.

“Casualmente se estrena el 24 de diciembre, creo que es un gran regalo de Navidad. ‘Madre sólo hay dos’ sigue dando de qué hablar, me parece que es una historia que sigue avanzando, es una historia controversial, que empieza a responder ciertas preguntas que se quedaron pendientes en la primera temporada, vienen nuevos personajes y situaciones, pero siempre divertida”.

Fernando Memije, quien desde los primeros capítulos mostró parte de sus dificultades en la paternidad al encarnar a “Anuar” -padre de ‘Mariana’ (Paulina Goto)- y los altos costos emocionales que hay que pagar cuando la figura paterna se ausenta, revela que la segunda entrega de “Madre sólo hay dos” volverá a poner en boca de todos temas reflexivos sobre las complejidades de las relaciones familiares aunque haya voluntad de enmendar errores del pasado.

“‘Anuar’ me ha enseñado que si vas a ser padre hay que agarrar al toro por los cuernos, que una vez que tomas esa decisión no hay vuelta atrás, no puedes jugar a que hoy sí y mañana no, es una responsabilidad de por vida. Su ausencia no es que él la haya provocado, es una decisión de ‘Tere’ (Liz Gallardo), por eso él se alejó en el pasado y quiere recuperar el tiempo perdido, ganarse la confianza, pero en esta temporada ‘Anuar’ se topa con algunas sorpresitas”.

Teniendo a Carolina Rivera, como productora, escritora y directora de la serie, junto a Fernando Sariñana, “Madre sólo hay dos” refleja las intenciones del talento mexicano por proponer historias y personajes cada vez más realistas y certeros sobre los temas que se exploran, resalta Fernando Memije al celebrar que perfiles como “Mariana” (Paulina Goto), “Ana” (Ludwika Paleta) y el propio “Anuar” brindan la posibilidad de empatizar desde la compresión y la reflexión para abrir diálogo a temas de interés público sobre las diversas maneras de afrontar el liderazgo familiar, la búsqueda de identidad y la superación pese a las adversidades.

“Tiene personajes mucho más realistas, que están más cercanos a nosotros como sociedad, ya quedó afuera el sueño del príncipe azul y de la pobre que se hace rica, eso ya quedó en el pasado, ahora son personajes de carne y hueso, que sienten, que tienen dudas y otro tipo de problemas laborales. Son pocas las historias que abordan el tema laboral, porque siempre hay cuestiones del corazón, si se enamoró de la persona equivocada, y acá es una historia que sí repercute mucho el ámbito laboral en los personajes”.

Con múltiples proyectos

Fernando Memije resalta que 2021 ha sido un año de mucho trabajo, pues también espera el estreno de nuevas producciones que llegarán por streaming, por un lado, a través de la plataforma HBO Max con dos series, y una más en exclusiva para “Star+” de Disney +, en las que explorará otro tipo de personajes que sorprenderán a la audiencia que comúnmente lo ve en proyectos de comedia y sátira como lo ha hecho en los contenidos de “Backdoor”.

Aferrado al teatro

A la par del estreno de la segunda temporada de “Madre sólo hay dos”, Fernando Memije no baja del escenario teatral, al recordar que con el éxito que “Perfectos desconocidos” ha tenido en la cartelera de Ciudad de México, el montaje extenderá sus funciones durante los festejos navideños y con presentaciones iniciando 2022.

“La industria teatral ha sido golpeada fuertemente y ha costado mucho trabajo recuperarnos, sobre todo en que la gente tenga la confianza de regresar al teatro”, indica Fernando al resaltar la calidad y tecnología en los procesos sanitarios que tiene el Nuevo Teatro Libanés (de la capital) para garantizar la seguridad de la audiencia.

“‘Perfectos Desconocidos’ está de viernes a domingo y ahora por temas decembrinos se abrieron nuevas fechas para toda la gente que venga y quiera ver la obra con nuevas fechas”, añade al recordar que del 22 al 29 de diciembre -a excepción del día 24- y el 7 de enero de 2022, son las funciones especiales que se suman al montaje protagonizado también por Stephanie Salas, Alejandro Nones, Christian Ramos y María Chacón, quienes recrean la obra escrita por el italiano Paolo Genovese.

