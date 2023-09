Fernando Cuautle estrena "Heroico" de David Zonana

El próximo 21 de septiembre se estrena en salas de cine de México, la reciente película de David Zonana, “Heroico”, la cual es protagonizada por Santiago Sandoval Carbajal, Fernando Cuautle, Mónica del Carmen, Esteban Caicedo, Carlos Gerardo García e Isabel Yudice. Después del buen recibimiento de su ópera prima “Mano de Obra” (2019), el director y guionista, ahora presenta este filme donde nuevamente muestra una crítica social, enfocándose esta vez en la milicia.

La cinta ya ha tenido un recorrido importante en festivales como Sundance –donde fue su estreno internacional–, el Festival de Cine de Berlín, FICUNAM y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG38) donde obtuvo el Premio Mayahuel a Mejor Actor para Fernando Cuautle, Premio Mezcal a Mejor Largometraje Mexicano, Premio del Jurado Joven y Premio FIPRESCI.

A propósito del estreno, EL INFORMADOR conversó con el actor Fernando Cuautle, quien interpreta al sargento “Eugenio Sierra”, que como la figura del superior de “Luis” (el protagonista) genera una tensión y muestra ese lado oscuro del poder militar a través de sus actitudes y expresiones.

“Nos fue muy bien en el FICG. Y ahora estamos muy emocionados de que el próximo 21 de septiembre la gente ya pueda ver la película. Nos emocionaba mucho ver la reacción del público mexicano, porque claro que fue distinto su estreno que en Sundance o Berlín. Entonces, ha habido reacciones de mucho impacto porque la cinta es cruda, tiene imágenes muy fuertes”, expresa el actor con respecto a las impresiones de la audiencias que vio el filme en festivales nacionales, pues hubo quienes incluso se les acercaron al equipo para contarles de casos similares al que se retrata en la trama.

“En algún momento una señora nos dijo… ‘oigan, pero es una institución muy respetada (el Heroico Colegio Militar), cómo se atreven a decir esto’. Pero lo que nosotros le dijimos es que esto está basado en testimonios reales. Está padre que se abra el diálogo y creo que esto es una pequeña pista de lo que se viene”. Y es que la trama muestra esa dureza a la que se enfrentan muchos jóvenes que buscan su lugar en el mundo.

“Sobre todo a nivel emocional y psicológico, porque más allá de las pruebas físicas que hay para entrar al colegio, desde el primer año que logran entrar los cadetes (éstas son fuertes). Justamente la película hace una denuncia a estas prácticas donde hay humillación”, expresa Fernando, quien además resalta que el filme cuestiona si esto está bien y si es necesario para que un soldado se forme así en una institución como esta. “Porque además, cuando salen, esto repercute ya a nivel nacional lo que vivieron durante esos años en la escuela. Entonces, es bastante fuerte”.

La violencia se perpetúa

El personaje de Cuautle destaca como una figura opuesta al típico villano, pues aunque se muestra siempre con un aire siniestro, esto lo oculta detrás de su aparente calma y sonrisa. “Mi personaje es un sargento que lleva ya algunos años en el colegio y justo creo que refleja de una manera perfecta la violencia. Pues estando los cadetes en el primer año donde se les conoce como ‘potros’ dónde están sufriendo esta constante violencia por otros alumnos que ya llevan tiempo en la institución, hay de dos, o no resisten y es completamente humano no querer sufrir esa violencia y salirse, o logran pasar al siguiente año y lo que va a suceder es que van a querer desquitarse, (porque creerán) que así es la cadenita”, reflexiona el actor.

Para construir su personaje, resalta Fernando que tuvo la oportunidad de interactuar con ex cadetes, quienes también actúan en la película. “Fue muy enriquecedor saber que hay gente que había estado ahí. Así que el comenzar a nutrirme de esas experiencias de viva voz con lo que vivieron, con lo que sentían y cómo es desarrollarse ahí dentro que es otro mundo por completo, lo que comen y cómo se visten, todo eso lo fui tomando y guardándolo en imágenes, porque como actor, sobre todo trabajo con la imaginación, a su vez trabajé con David (el director), quien me iba guiando, sobre todo porque queríamos crear un personaje que no fuera el villano malo y que solo gritara y quisiera imponer su poder, sino al contrario, un personaje que con una sonrisa, fuera un poco más seductor”.

A nivel actoral y personal, a Fernando le conmovió mucho escuchar estos testimonios y darse cuenta cómo la violencia se perpetúa con estos mecanismos de “enseñanza”.

SINOPSIS

“Luis” es un adolescente mexicano que decide entrar al Heroico Colegio Militar pensando en un mejor futuro para su madre y él mismo. Sin embargo, poco a poco descubrirá que el sistema para forjar militares con “carácter” implica muchas actitudes nada agradables. Sometido física y psicológicamente hasta ser moldeado por el sistema y transformado en un soldado perfecto, “Luis” aprenderá que formar parte de este mundo es todo menos heroico.

FS