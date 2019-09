Farándula se conmueve ante la muerte de José José

Este sábado se informó sobre la muerte de José José quien desde meses atrás habría estado hospitalizado en la ciudad de Homestead, al sur de Florida mismo lugar donde se reportó su muerte.

Ante la noticia, cantantes, futbolistas, políticos y la población en general expresó en redes sociales su dolor ante la pérdida del Príncipe de la canción.

López obrador en entrevista lamentó la muerte del cantante y aseguró que había sido un cantante extraordinario que con sus canciones y romanticismo, hizo llorar y ser feliz a muchas personas de su generación, con respecto a un homenaje, expresó que el mejor homenaje es recordarlo y seguir escuchando sus canciones.

José José "hizo llorar y ser feliz a muchos": @lopezobrador_ pic.twitter.com/1yvMlJ377J — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 28, 2019

Alex de la Madrid quien interpretó a José José en su serie biográfica, escribió “descansa en paz querido príncipe un honor conocerte!! Tu legado, tu voz y tu persona viven en nuestro corazón por siempre”.

También Lucía Méndez a través de un video donde se les ve realizando un dueto, mostró su condolencias a la familia “De verdad no lo puedo creer... El Príncipe de la Canción nos ha dejado... �� Compadre no sabes lo triste que estoy por tu partida, lo único que me reconforta es saber que ya estás descansando y que tu hermosa voz y canciones trascenderán por toda la eternidad... �� Que Dios te tenga en su gloria... Te quiero mucho, @josejoseoficial ❤���� Mis condolencias para toda su familia y amigos...”

Otros de los cantantes que expresaron en redes sociales su dolor fueron: Saúl El Jaguar, El Komander, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Adrián Uribe, Carmen Salinas los clubes deportivos de Chivas, los Tigres, León, Monterrey, Emmanuel, quien mandó un mensaje sobre su sentimiento al recibir la noticia.

“Se nos fue el Príncipe del alma tierna, del espíritu suave, de la voz dulce.

El Triste que, con su tristeza nos llenó de alegrías. Te vamos a extrañar, ve con Dios”, expresó el músico.

Con una fotografía donde se puede observar en su juventud a Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto y Rocío Dúrcal, las personas han mostrado sus condolencias de cuatro grandes de la música en México.

NM