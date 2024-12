Este 2024 estuvo cargado de “bombas nucleares” que soltaron los famosos tanto a nivel nacional como internacional. Triángulos amorosos, declaraciones polémicas y realities controversiales, son sólo algunos de los tópicos que se tocaron durante este año que está por culminar. Checa este recuento de los casos más sonados.

Sin duda, los protagonistas y reyes de la polémica de este 2024 fueron Christian Nodal y su ahora esposa Ángela Aguilar, quienes se vieron envueltos en un triángulo amoroso donde la cantante argentina Cazzu, desde la visión de la audiencia, ha sido “la víctima” de un matrimonio que contra todo se llevó a cabo.

Apenas el 23 de mayo Nodal y Cazzu habían anunciado su separación, la bebé de ambos en ese momento tenía nueve meses de edad. Sin embargo, el 24 de julio Christian contrajo nupcias con Ángela. El meme “Fan de su relación” se volvió viral, porque la hija de Pepe Aguilar al parecer era cercana a la relación de su ahora esposo con Cazzu y como en clásica telenovela de horario estelar, ante los ojos del público la joven mexicana “chapulineó” a la rapera argentina.

Nodal se encargó de desmentir dicha información y dijo que no hubo infidelidad hacia Cazzu. Por su parte Ángela, quien se convirtió en “La mujer del año”, según una revista de estilo de vida, comentó en una entrevista que todo fue claro y contundente en su relación con Nodal y que nadie había salido lastimado: “Están convirtiendo en villanos a las personas y los están haciendo quedar mal creo que ni conocen el 5% de la historia, pero está bien porque eso es lo que vende. Todos estamos en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila”, declaró.

A lo que agregó: “Y la verdad que en ese punto de mi vida no siento que le tengo que explicar nada a nadie… Trabajamos en esta industria y cuando yo decidí ser cantante sabía en lo que me metía. Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página”.

Ante las declaraciones anteriores, Cazzu, en un podcast de su natal Argentina reviró y dijo que ella nunca estuvo enterada de nada y como todo el público, supo al mismo tiempo que los demás que Nodal y Ángela habían iniciado un romance: “Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento e formar parte de un plan, pero tengo la necesidad de refutar porque es mentira”, compartió.

En dicha charla enfatizó que: “Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija, que tiene un papá que va a ser siempre su papá… Pero siento que también un ejemplo para mi hija es cuando las cosas transgreden una línea y un límite, enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo”.

De momento, las aguas aún no se calman y Pepe Aguilar, el suegro en cuestión, hasta le dedicó una canción a Christian donde le advierte que lo vigilará, porque no quiere que su hija salga lastimada; aunado a lo anterior, la familia publicó en redes sociales que abrieron un nuevo perfil donde le darán a conocer a sus seguidores la verdad de la familia Aguilar. Cabe señalar que, pese a dichos esfuerzos, el público parece no perdonar la situación y a la menor provocación, cuando ven juntos a Nodal y a Ángela, no dudan en gritarles: “¡Cazzu, Cazzu!”.

Sean “Diddy” Combs, en el ojo del huracán

El rapero Sean “Diddy” Combs -en la foto- está inmerso en un escándalo mediático por ser acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución desde la década de los años 90 hasta la actualidad. Más de 25 denuncias han salido a relucir sobre las fiestas que el músico organizaba, donde nombres de celebridades salieron a flote. Las investigaciones continúan al respecto; su juicio en Estados Unidos iniciará en mayo de 2025.

Se enfrenta a la ira de los fans de Selena Gomez

El actor, productor y comediante Eugenio Derbez -en la foto- tuvo que pedirle disculpas públicas a Selena Gómez sólo por dar su opinión sobre la actuación de la cantante en la película “Emilia Pérez”. Y es que en el podcast “Fuera de foco” de Gaby Meza, Derbez llamó “indefendible” la interpretación de Selena ya que no tenía matices derivado de que no habla español. El comentario lo reforzó Meza al decir que si bien Selena es una buena actriz, en este papel no funcionó su trabajo por la barrera del idioma. En un mensaje Gómez dijo que ella puso todo el empeño en la película y que lamentaba si no había sido del agrado de todos, lo que ocasionó que sus seguidores salieran en su defensa y Eugenio tuviera que disculparse en redes sociales; de hecho, el programa fue bajado de YouTube.

Declaran que falta talento mexicano

Aunado a la polémica que enfrentó Derbez por sus declaraciones en contra de la actuación de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”, la cinta vive una nueva controversia y es que ayer se dio a conocer que su directora de casting hizo declaraciones consideradas despectivas al talento nacional.

En un video que circula en redes sociales, se ve a Carla Hool -en la foto-, directora de casting del filme, hablar en el canal del Sindicato de Actores de Hollywood donde explicó que, aunque se buscaron a actrices mexicanas para los papeles principales, finalmente esto fue para las europeas y estadounidenses al considerar que eran “mejores”.

“Fue complicado porque ‘Jessi’, ‘Rita’ y ‘Emilia’ son todos personajes mexicanos. Hicimos una gran búsqueda, estábamos abiertos, e hicimos una gran búsqueda en México, Estados Unidos, España, en toda América Latina. Y queríamos mantenerlo muy auténtico, pero al final del día los mejores actores que encarnaron a estos personajes son los que están aquí, ¿verdad? ... Estoy segura, ustedes también trabajaron algo con los acentos, porque saben que no son necesariamente mexicanas nativas”, comentó. Dichas declaraciones causaron indignación en redes. La cinta llegará a las salas de cine de México, el 23 de enero de 2025.

Huyen los patrocinadores

La segunda temporada de “La casa de los famosos México”, según reportó Televisa, fue mucho más vista que la primera temporada donde ganó Wendy Guevara, pero a diferencia de ésta donde reinó el humor, la segunda entrega desencadenó el odio al por mayor, no sólo por parte del público, sino entre los mismos integrantes. El protagonista fue el regiomontano Adrián Marcelo -en la foto-, quien se volvió tema de conversación, incluso, en las mañaneras de la Presidencia de la República.

Su manera de conducirse fue catalogada como machista e hiriente; incluso, los colectivos feministas y las instituciones instaron a la producción del programa a poner un alto. Tanto fue el foco mediático que los patrocinadores de la emisión emprendieron la huida y no le quedó de otra a Adrián Marcelo que salir del programa por su propia decisión al darse cuenta de que gran parte de la audiencia sí lo consideraba un misógino tras sus discusiones con la actriz y cantante Gala Montes.

Ricardo Peralta y Mariana Echeverría

Adrián Marcelo no fue el único que no salió bien librado de “La casa de los famosos México”, en su segunda temporada. Tanto Mariana Echeverría como Ricardo Peralta aún sufren los estragos de su comportamiento mientras fueron participantes de dicho reality. Mariana se convirtió en “Lady Mango” tras pelearse con la actriz y participante Briggitte Bozzo por no dejarle a la venezolana que se comiera dicha fruta; también, fue criticada por apropiarse de la cocina e intentar controla la ingesta de alimentos por parte de sus compañeros de programa. Por su parte, Ricardo Peralta, gracias a diversas declaraciones polémicas que realizó al interior de la casa, sufrió una baja masiva de seguidores y luego repuntó con followers de Medio Oriente, lo que ocasionó que se hicieran memes al respecto pues al parecer eran bots los que seguían su cuenta. Además, en la reciente premier de “Wicked”, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el influencer fue abucheado por el público presente.

La caída de Alejandra Guzmán

Hace unos meses, al salir del aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante Alejandra Guzmán -en la foto- fue abordada por los medios de comunicación. Sin embargo, una repentina caída que tuvo hizo que la noticia se volviera tema de conversación en redes sociales, pues se especulaba que la estrella podría haber estado bajo el influjo de alguna sustancia o alcohol. Sin embargo, tiempo después lanzó un video donde compartió que se encontraba bien, “un saludo a los que me metieron el pie y los espero en el ‘Brilla Tour’”, fueron sus declaraciones, sin ahondar en lo que realmente pasó.

Maryfer Centeno... ¿Charlatana?

Uno de los escándalos actuales es el de la grafóloga y abogada Maryfer Centeno -en la foto- contra el médico e influencer “Mr. Doctor”. El youtuber compartió una serie de contenidos donde llama “charlatana” a Maryfer, quien a través de la grafología puede describir los rasgos de la personalidad de cualquier individuo. Además, “Mr. Doctor” hace énfasis en uno de los memes más sonados de Centeno, quien compartió hace tiempo que escribir con tinta azul y de cierta manera, podría propiciar el bajar de peso. El escándalo mediático, incluso, fue tema de conversación en las conferencias de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Lo último que se ha sabido es que están buscando llegar a un acuerdo entre las partes involucradas. Centeno acusa de ser víctima de violencia de género por la forma en la que se expresa de ella el influencer en sus videos.

CT