Fans de Jonas Brothers esperan su reembolso por concierto que no ha sucedido en Guadalajara

En 2022 estaba previsto que la banda Jonas Brothers se presentaría en Guadalajara en el Estadio Tres de Marzo como parte de su gira “The Remember This Tour”, sin embargo esto no ocurrió, pues la empresa organizadora, Zamora Live, en un breve comunicado explicaba que debido a un riesgo de mal clima, se había tomado la decisión junto al artista de modificar la fecha al sábado 5 de noviembre del 2022 en el mismo lugar y en el mismo horario, pero tampoco sucedió.

Desde entonces ha pasado más de un año donde los fans de la banda han estado pendientes ya sea del reembolso, o de conocer una posible fecha para reanudar el concierto que quedó pendiente. Sin tener noticias certeras de cuándo ocurriría el reembolso más que la información emitida en redes por Zamora Live y La Taquilla Mx de que éste iba a ocurrir, se reavivó el tema ahora que Jonas Brothers anunció su nuevo tour 2024 donde el 30 de abril estarán en Cancún, el 3 de mayo en Ciudad de México y el 6 de mayo en Monterrey, quedando fuera Guadalajara, por lo que los seguidores tuvieron aún más dudas sobre la fecha pendiente en la Perla Tapatía.

En cuanto a estas nuevas fechas, en Ciudad de México y Monterrey los promotores son Zignia Live, mientras que en Cancún la promotora detrás es de nuevo Zamora Live. EL INFORMADOR recibió quejas por parte del público que compró boletos en 2022 para la fecha de Guadalajara, haciéndole del conocimiento a esta casa editorial que no tenían certeza de que se les devolviera el dinero y mostraban su preocupación por saber qué iba a suceder.

Tras el anuncio de la nueva gira de la banda pop, Zamora Live y La Taquilla Mx publicaron el 8 de diciembre en redes sociales que los reembolsos comenzarían a partir del día 13 de diciembre y pedían se llenara un formulario con los datos específicos para regresar el dinero, varios usuarios previamente ya habían hecho este procedimiento cuando anteriormente se había lanzado la convocatoria de reembolso el año pasado, por lo que las empresas organizadoras externaban que ya no era necesario volverlo a llenar, pues los datos ya estaban registrados, así le pasó a Ana Cristina Nieto de la Ciudad de México con quien EL INFORMADOR conversó para conocer su situación.

Resalta que se percató de algunas anomalías cuando llenó por primera vez el formato de reembolso en diciembre del 2022, por ejemplo, que la devolución del dinero sería por un show de Mario Bautista, pero que le compartió la taquillera que aunque así decía el formato, se estaría haciendo el reembolso por el espectáculo de Jonas Brothers, “pero es fecha en la que no he recibido nada”.

Expresa además que se trató de llegar con la Profeco pero la dirección fiscal de los involucrados no correspondía, “y la persona que estaba dada de alta, tampoco, ni la razón social tampoco coincidía, ni entre la taquillera ni los organizadores, así que esto no pudo proceder”.

La Profeco a ella y al grupo al que se unió para darle seguimiento a la queja, les dijo que tenían que investigar los datos originales de las empresas, pero no han tenido certeza de esta información, “todo ha estado muy desperdigado”. Expresa Ana Cristina que es parte de un grupo de 400 personas aproximadamente y no se ha enterado que hasta este momento alguna ya haya recibido su reembolso tras el comunicado que a partir del 13 de diciembre se harían las devoluciones. En este grupo, refiere, hay gente de Guadalajara, Ciudad de México y Tamaulipas, entre otras ciudades.

La inversión de Ana Cristina en el tema de boletos fue de 4,500 pesos, más lo del transporte y hospedaje, resalta que invirtió en total 10 mil pesos, “significó un gasto un tanto inútil porque no hubo concierto. Hubo mucha gente que dejó correr tanto el vuelo como el hospedaje porque ya ni tenía sentido viajar, yo sí viajé, porque fue un gasto que ya había realizado”.

Además, refiere que hay personas más afectadas que pagaron por boletos VIP o platino, los cuales costaron arriba de los cinco mil pesos, “y a muchas personas todavía les deben lo de hasta cuatro boletos”. También explica que toda la gente que está en este grupo ha seguido mandando mensajes a los organizadores, pero ya no les contestan, de hecho en redes sociales los mensajes o comentarios están limitados, “incluso mandaban un mensaje automático de que si éramos los fans de los Jonas Brothers, que nos esperáramos, que se haría la devolución”. También resalta que se habían enterado que tanto Zamora Live como La Taquilla Mx se encontraban en un conflicto legal por esta misma situación.

Sobre si han pensado en contratar un abogado, explica que eso implica saber cuánto se le tiene que pagar a quien lleve el caso, “seguiríamos invirtiendo para recuperar muy poco, así que ya no sabemos si hacerlo o no”. Así como Ana Cristina, Saraí Villavicencio y Brenda González también están a la espera de recibir su dinero.

Saraí, quien radica en Guadalajara, invirtió 1,800 pesos aproximadamente y aún no recibe su devolución, sin embargo, ella se ha enterado que hay a quiénes sí se los han hecho llegar. “En el grupo en el que estoy me enteré que a dos chicas les llegó el reembolso, pero no completo, solo les llegó el costo de los boletos”, es decir, el cargo que hizo la boletera por la compra de los tickets no les llegó en esa devolución.

Brenda González también es de la Ciudad de México y tampoco ha recibido el reembolso. Ella invirtió solo en los boletos, cerca de 6,500 pesos, no pagó transporte ni hospedaje porque lo iba a resolverlo hasta ese momento en que se hiciera la fecha, pero está preocupada porque además ella vendió estos boletos a otras personas. Considera que tal vez ella y los demás afectados pudieron ser víctimas de una estafa pues no tienen certeza de que se les devuelva el dinero.

Las tres afectadas señalan que no confían ya en los organizadores y que antes de comprar sus tickets en futuros eventos, revisarán la credibilidad y prestigio de los promotores, de hecho, Saraí y otros fans han alertado a los fans de Cancún para que tomen sus precauciones, pero expresa ella que algunos seguidores se lo han tomado a mal, pues consideran que no sucederá lo mismo que en Guadalajara.

EL INFORMADOR buscó a la empresa Zamora Live para conocer su respuesta sobre la incertidumbre del público, resaltando que hasta el momento se ha hecho el reembolso en un 50% y que espera terminar de regresar el dinero en enero próximo, sin dar una fecha en específico. Además, compartió que no se tiene una nueva fecha con los Jonas Brother programada para Guadalajara, más que la que la empresa va a desarrollar en Cancún el día 30 de abril.

MF