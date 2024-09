La expresión "Fan de su relación" ha suscitado una considerable controversia en las últimas semanas, ya que está vinculada a Ángela Aguilar y su romance con Christian Nodal, el cual salió a la luz tras la separación del cantante de música regional de la rapera argentina Cazzu, madre de su hija.

Este revuelo se intensificó cuando el programa La Rosa de Guadalupe emitió un episodio titulado de esta manera, que aborda una situación inspirada en la vida de los artistas. A raíz de esto, varios músicos decidieron crear una canción que lleva el mismo nombre polémico.

En su perfil de TikTok, el cantante Carlos Sarabia compartió su entusiasmo por el impacto positivo que ha tenido el tema, el cual realizó en colaboración con su compañero Óscar Calderón. "Más contento de agradecerles todo el apoyo que le están brindando a 'Fan de su relación', que es el sencillo más reciente de su servidor junto a mi carnalito Óscar Calderón", expresó.

Sarabia reconoció que la canción "está siendo muy polémica por lo que habla la canción, sobre todo por el título, pero recuerden que la vida se hace canción y las canciones son parte de la vida". Aclaró que no está dedicada a nadie en particular, sino "a los que han pasado por estas situaciones en el amor".

Cabe aclarar que la canción NO pertenece a Grupo Firme y todo se debe a una confusión, así lo dieron a conocer que la confusión surgió cuando alguien publicó un video de la melodía con imágenes de Grupo Firme, sin embargo que aclara que la canción pertenece a Óscar y a él.

Esta es la polémica letra

Se miran muy bien para ser sinceros,

no lo digo yo, lo dice el mundo entero.

Like para ustedes que juegan a ser el amor de sus vidas

mientras yo aquí, muriendo de envidia.

Soy fan de su relación

porque en su lugar quisiera ser yo,

llenarte de besos de noche y de día,

no sabes lo que daría.

Soy fan de su relación,

aunque no quisiera, no tengo otra opción.

La neta les mando puras buenas vibras,

que les salga bien la movida.

Ojalá les dure ser la sensación

lo mismo que dura esta pin... canción.

Like para ustedes que juegan a ser el amor de sus vidas,

mientras yo aquí muriendo de envidia.

Soy fan de su relación

porque en su lugar quisiera ser yo,

llenarte de besos de noche y de día,

no sabes lo que daría.

Soy fan de su relación,

aunque no quisiera, no tengo otra opción.

La neta les mando puras buenas vibras,

que les salga bien la movida.

Ojalá les dure ser la sensación

lo mismo que dura esta pin... canción.

