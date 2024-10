El día de ayer el comediante Eleazar del Valle mejor conocido como el Kompa Yaso falleció tras haber ingresado al hospital desde el viernes pasado en donde fue mantenido en estado comatoso para tratar daños cerebrales provocados por un incremento en su presión arterial. La sobrina del humorista, Ximena Santamarina, informó a medios el estado de salud de su pariente.

El comediante sufría de problemas de salud desde noviembre de 2022, luego de haber sufrido complicaciones pulmonares luego de haber contraído una infección en el hígado. En las primeras horas del jueves, su salud disminuyó y terminó por fallecer.

Además del duelo propio de una pérdida tan sensible, la familia del Kompa Yaso ha solicitado apoyo económico para cubrir los gastos funerarios. A través del noticiero Telediario se han dado a conocer los datos de quienes deseen apoyar a los dolientes en los gastos. Esta no sería la primera vez que la familia pidió ayuda económica, ya que, tras las complicaciones de salud de Eleazar del Valle se había abierto la misma posibilidad. La forma de ayudar sería por el mismo medio de Ximena Santamarina, quien ha habilitado una cuenta de banco a la que se le pueden realizar depósitos.

¿Quién era el Kompa Yaso?

Eleazar del Valle fue un comediante que se desempeñó en las áreas de teatro, conducción y stand up. Su alter ego “Kompa Yaso” fue su proyecto más popular, sin embargo, también desarrolló otros papeles como “Trapicio”. Originario de Hidalgo, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar Actuación y Dirección en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se presentó recurrentemente en programas como "Chisme no like" y realizó varias presentaciones.

Con información de Sun

