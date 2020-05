Fallece el músico de blues Lucky Peterson a los 55 años

El músico y compositor estadounidense de blues Lucky Peterson, falleció a los 55 años de edad, esto tras haber caído en estado crítico y ser trasladado al hospital, donde ya no pudo recuperarse, así lo dieron a conocer a través de las redes sociales de quien también era conocido como un gran "Bluesman".

“Desafortunadamente, los médicos no pudieron revivirlo"

En el mensaje publicado en su perfil de redes sociales se precisó: "Con inmensa pena anunciamos el fallecimiento de Lucky Peterson, ocurrido el domingo 17 de mayo de 2020 a las 14 h CST en Dallas, Texas. Estaba en casa cuando se enfermó y fue transportado al hospital en estado crítico. Desafortunadamente, los médicos no pudieron revivirlo"

En la publicación se agradecieron las oraciones para el creador de materiales discográficos como You Can Always Turn Around, de 2011, y Live at the 55 Arts Club Berlin, de 2012, en tanto que pidieron respetar la privacidad que la familia necesita en este momento.

En redes sociales, el Festival Fiest'A Sète (Festival de los Músicos del Mundo), compartió un video de la presentación de Peterson durante la edición del festival en 2016: "El gran bluesman Lucky Peterson se fue y es con emoción que recordamos este concierto inolvidable de 2016. Un artista generoso, apasionado, animado más que nadie por su música".

Peterson inició su carrera a temprana edad, por lo que desarrolló una gran habilidad para el teclado y la guitarra, instrumentos con los que logró tocar en géneros como el blues contemporáneo, rock and roll y góspel; gracias a sus estudios y su pasión por el blues, llegó a presentarse con figuras de la talla de Etta James y Bobby Bland.

Entre 1969 y 2019, Peterson lanzó más de 30 producciones discográficas, de las que destacan el homenaje al jazzista estadounidense Jimmy Smith en 2017, además de su participación, tocando el piano, en el álbum Deep Down, del músico de blues estadounidense Carey Bell, el cual fue grabado en 1995, en Chicago.

"Lucky creció en la atmósfera de un club de blues, el Governor's Inn, dirigido por su padre, James. En el camino, este nativo de Buffalo, Nueva York, se cruzó con muchos gigantes, incluidos Jimmy Reed, Muddy Waters, Buddy Guy, Willie Dixon, Junior Wells, Bobby Blue Bland y Little Milton", se precisa en la página oficial del músico, donde el pasado 4 de noviembre de 2019, se anunció el lanzamiento del álbum "50-Just Warming Up!", material con el que celebró 50 años de carrera.

