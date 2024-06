¡Fall Out Boy regresa a México! Estas son las fechas, sedes y precios de boletos

Fue en el 2014 cuando se presentó Fall Out Boy en la Ciudad de México, ahora a 10 años de su visita, anuncian fechas para dos grandes ciudades.

La banda estadounidense informó a través de su cuenta de Facebook en septiembre del 2013 su concierto para el año siguiente para México donde tendrían de invitados a Panic at the Disco! y New Politics.

Esta vez, a través de su redes sociales anunciaron que ofrecerán dos conciertos en Ciudad de México y Guadalajara como invitado especial Jimmy Eat World la banda de rock alternativo, por lo que la espera ha llegado a su fin para los fans de la banda.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos confirmados en México?

De los dos conciertos, en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes que se encuentra en avenida Río Churubusco en la colonia Granjas México, Iztacalco, 08400, CDMX; mientras que en Guadalajara, su sede será la Arena VFG ubicada en el km 20 de la carretera de Guadalajara a Chapala, Fraccionamiento Los Silos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco .

Las fechas confirmadas son para el 25 de septiembre en la Ciudad de México y 27 de septiembre para Guadalajara.

¿Dónde comprar y cuáles son los precios de boletos?

Los boletos estarán disponible para su preventa citibanamex este 14 de junio a partir de las 11:00 horas hasta las 23:59 horas, por medio de Ticketmaster.

Aún no se conocen los precios oficiales que tendrán cada boleto, sin embargo, de acuerdo a una cuenta en X que se encarga de publicar los precios estimados o adelantados de boletos, se estima que los costos serán los siguientes.

En el Palacio de los Deportes podrían estar desde 952 a tres mil 148 pesos aproximadamente, mientras que en Guadalajara podrían estar entre los 952 a los tres mil 270 pesos.

La banda Fall Out Boy debutó dentro de la industria de la música en 2003 con el álbum "Take this to your grave", no obstante alcanzó su popularidad en 2005 con temas como "Sugar, we´re goin down" y "Dance, dance".

Otros de sus éxitos son "This aint'scene", "it's an arms race" y "Thnks fr th mmrs".

