Durante el desarrollo de la edición 39 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), se presentó la cinta mexicana "Arillo de hombre muerto", la cual compite por el premio Mezcal. Se trata del tercer largometraje del director Alejandro Gerber Bicecci, el cual cuenta con las actuaciones de Adriana Paz, Noé Hernández, Gina Moret y Gabo Anguiano.

La cinta plantea el proceso emocional, social y arbitrario que vive una mujer que está buscando a su marido desaparecido, una trabajadora del metro cuya realidad se ve resquebrajada por este suceso mientras la vida cotidiana sigue en marcha.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con el director Alejandro Gerber y la actriz Adriana Paz, ganadora reciente de la Palma de Oro en Cannes a Mejor Actriz por la película "Emilia Pérez" . Recordó el director que probablemente la cinta "Arillo de hombre muerto" llegue a salas de cine en enero o febrero del próximo 2025 a través de la distribución de Mandarina Cine, mientras tanto seguirá su ruta por festivales.

La estética de la película es en blanco y negro, dándole una atmósfera atemporal a la narrativa. "La idea de esto tenía que ver con deslocalizar la historia, sí contar una trama realista, pero no necesariamente atarla a una geografía o temporalidad en específico, donde además era permitir que el blanco y negro funcionara como una estética contenedora de la historia para que el espectador no estuviera verificando constantemente lo que conoce de la realidad y pudiera generarse una empatía con el personaje de 'Dalia'", que justo para él, el punto de partida de contar estar historia, era la protagonista.

"Era el poder explorar la cotidianeidad de una conductora del metro, filmando las entrañas de ahí a través de una mujer que es la responsable de transportar a millones de personas día con día. Además del otro lado de su vida como madre cuidadora y sostenedora de una familia, y es así que a partir de esta configuración surgió la posibilidad de abordar el tema de los desaparecidos y como esa cotidianeidad endeble se viene abajo a partir de ser víctima de esta violencia".

Entrevista con el Director Alejandro Gerber. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Para Adriana no fue complicado conducir el metro. "Parecería que sí, pues al asomarte a la cabina ves muchos botones, de los cuales más de la mitad no me los explicaron porque no necesitaba saberlo, básicamente era el anillo de hombre muerto, entender cómo funcionaba este dispositivo y Dios, te quedaba la mano acalambrada". Expresa que tener el dedo presionado es cansado, pero si lo sueltas, el convoy se detiene y eso implica una responsabilidad.

Alejandro comparte que la primera sinopsis de la película fue en 2016, luego dejó reposar la historia. En 2018 tuvo un apoyo de escritura y en 2019 un apoyo de desarrollo. En 2020 el proyecto aplicó a Foprocine, "ganamos la última convocatoria cuyos resultados se dieron a dar a conocer después de la extinción del fondo, por lo que hubo que esperar durante pandemia a través de un proceso burocrático para que el nuevo subsidio absorbiera los compromisos de Foprocine y en ese inter conseguimos Eficine para consolidar a la película". La filmación ocurrió entre septiembre y octubre del 2022.

Sobre la reflexión de su personaje y las aristas de la trama, resalta Adriana que " Dalia" su personaje guía un convoy con un montón de gente, "pero ella misma no sabe ni a dónde ir. Esto que hace en su vida laboral, no puede hacerlo en la personal, donde se encuentra perdida en esta situación que la está rebasando y donde ella trata de mantenerse lo más en pie posible por ella y por su familia". "Dalia" constantemente en este transcurso por el que atraviesa después de la desaparición de su marido, se siente juzgada y revictimizada por el mismo sistema al cual tiene que sobrevivir y adaptarse porque la vida continúa.

Entrevista con a Actriz Adriana Paz. EL INFORMADOR/ H. Figueroa.

Hace historia en el cine

Sobre su Palma de Oro por el festival de Cannes en Francia, Adriana sigue celebrando el triunfo, el cual también es compartido con sus compañeras de reparto Selena Gómez, Zoe Zaldaña y Karla Sofía Gascón, pues las cuatro ganaron como ensamble en la categoría de Mejor Actriz tras su participación en la cinta "Emilia Pérez" del director Jacques Audiard.

"Este es uno de los festivales más importantes del mundo, con gran prestigio y con mucha historia. Entonces, el haber recibido este premio con lo que significa ser la primera mexicana en obtenerlo, pues me llena de orgullo, de honra y también me implica hasta cierto punto una responsabilidad, pues también me siento expuesta. Siento que habrá gente que esté muy feliz como yo y otros que te pondrán a prueba donde ahora lo que tú digas será escuchado por más voces. Antes de Cannes había un montón de gente de la industria y fuera de ella que no tenía idea de quién soy, así que también esto es increíble para mi carrera y que eso signifique se abran otras puertas en mi carrera que a lo mejor hubiera sido imposible abrir".

Sinopsis:

"Dalia" (Adriana Paz), descubre que su esposo ha desaparecido sin dejar rastro. Su vida, su trabajo como conductora del metro, la relación con sus dos hijos y la que sostiene con un amante se desmoronan entre trámites, sospechas, indagatorias y constantes revictimizaciones. La violenta indolencia de su entorno la envuelve en un oscuro túnel que parece no conducir a ninguna parte.

Funciones

Centro Magno

Martes 11 de junio a las 20:40 horas

