Captan a Angelar Aguilar y a Christian Nodal compartiendo anillos y cadena. ¿Romance a la vista?

Luego de que el intérprete de “Adiós amor” pusiera punto final a su relación con la cantante Cazzu, con quien procreó a la pequeña Inti, nacida hace 8 meses, la ex pareja no ha revelado aún cuáles fueron las razones por las que se dio él truene, no obstante, la reciente cercanía de Nodal con la hija de Pepe Aguilar han puesto los rumores al aire. SUN/ARCHIVO