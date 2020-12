Exatlón México: ¿Quién salió de la competencia este domingo 13 de diciembre?

Caro Mendoza —del equipo Titanes— le dijo adiós a “Exatlón México” tras perder el duelo de eliminación convirtiéndose en la eliminada número 16 de la competencia.

Mendoza, destacada clavadista y atleta del “reality show”, así como una de las más carismáticas para los fans, no pudo imponerse ante Carmelita Correa y Valery Carranza en el último duelo este domingo tras ser enviada desde el viernes por su bajo rendimiento.

Durante el enfrentamiento, Caro presentó una lesión que pudo ser clave para su salida.

“Me dolía la rodilla, pero la medalla de Mati me dio un nuevo significado y el ir para adelante para ganar una carrera”, dijo. “No tengo palabras, estoy agradecida. Me costó trabajo al principio, pero puede crear una amistad con los dos equipos, con eso me voy”.

Incluso Caro recordó que fue apoyada por el equipo “Héroes” en su paso por la competencia, algo que en su momento creó una polémica con su propio equipo.

MATI le entrega su medalla transferible a CARO y ella consigue ganar la siguiente carrera contra VALERY.

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIsCOJ

Esta noche termina el sueño del EXATLÓN para CARO, gracias por cada punto, cada sonrisa y cada carrera dada.

“Sunshine” —apodo de Caro Mendoza— explicó que tras la experiencia del “Exatlón México”, se siente agradecida por el apoyo y se va “tranquila y contenta” porque ahora podrá pasar las Fiestas de Navidad con su familia.

“Me voy contenta, aprendí muchísimas cosas (...) Al final creo que tuve una conexión increíble con ellos, conocí a personas increíbles tanto como del lado rojo como del lado azul. Estoy increíblemente agradecida”, concluyó “Sunshine”.

Este fin de semana, cuatro atletas regresaron a las playas de “Exatlón México” tras una votación por parte de los fans, donde Pame Verdirame, Mau “Wow”, Ceci Álvarez y Ernesto Cázares fueron los afortunados.

