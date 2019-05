Evocarán a la psicodelia

Este viernes 3 de mayo en el Foro Andén (a las 19:00 horas) se realizará el concierto Toguiza ‘19 Guadalajara, evento en el que se evocará a la psicodelia gracias a Toga Records, un sello originario de la Ciudad de México que cuenta con varias de las bandas de estilo psicodélico que están en crecimiento en la capital del país. Igualmente, participa Mexicadelia en colaboración con Psych Out. Estos tres proyectos traen por primera vez a Guadalajara la primera Toguiza con la presentación de Cascabel, The Risin Sun y La Era de Acuario. En cuanto al talento local, figuran UAY y Mortemart.

Alberto Ortiz, de Mexicadelia (festival anual en Guadalajara que se realizó el 30 de marzo), comparte en entrevista que esta sinergia que hacen con Toga Records es para darle más proyección a bandas como las mencionadas que estarán en concierto: “Ellos traen a tres bandas de su label: Cascabel, The Risin Sun y La Era de Acuario, quienes justo hicieron una gira por México, y Guadalajara es una de las fechas. Nos asociamos con ellos que tienen su colectivo que se llama Psych Out, y por ejemplo, The Risin Sun está celebrando 10 años de carrera, motivo por el cual también se está haciendo esta presentación”.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar las propuestas alternativas que se abren paso más allá de lo que comercialmente se escucha. “Es el tratar de expandir la escena local a un foro más regional, es como nuestra incorporación a la Ciudad de México con este colectivo, ellos trabajan mucho con el festival Hipnosis, que en la capital del país ya tiene mucho renombre. Se trata de hacer colaboraciones donde nosotros traigamos a bandas de allá y llevemos de aquí proyectos de Guadalajara, todo con base en la psicodelia, no tiene que ser necesariamente un rock, pero sí que estos proyectos tengan elementos psicodélicos”.