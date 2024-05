Eugenio Derbez le manda mensaje a Cruz Azul: "No la vayan a cruzazulear"

Eugenio Derbez pidió esta tarde a los jugadores del Cruz Azul, su equipo favorito de futbol, que por favor no la vayan a cag… en los partidos por el campeonato nacional contra del América, porque en caso de perder, dejaría de ser su seguidor.

Por medio de un video subido esta tarde a su cuenta de Instagram, el comediante expresó su sentir sobre los encuentros que se disputarán este jueves y domingo, donde se dirimirá a quien se lleve la corona del actual torneo.

Primero les agradece por una temporada hermosa, para de inmediato cambiar el mensaje.

“No la vayan a cagar, por favor. No la vayan a cruzazulear”, dice el protagonista de la cinta No se aceptan devoluciones.

“Nada más quiero que tomen en cuenta que si la cruzazulean... o sea, Ludovico ya no aguanta otro infarto otra final de estrés donde además pierdan”, agregó.

Él mismo, apuntó, no está en la edad de aguantar que pierda otra final y menos contra el América, equipo contra el que fueron derrotados en las finales de 2013 y 2018.