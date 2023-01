Aunque se ha convertido en uno de los actores mexicanos más exitosos de los últimos tiempos, la vida sentimental de Eugenio Derbez ha vuelto a acaparar los titulares, y es que recientemente se reveló que el también comediante habría mantenido una relación sentimental con una actriz de Televisa, cuando está todavía era menor de edad.

Fue durante una entrevista que ofreció a un canal de YouTube que la exnovia de Derbez reveló algunos detalles sobre el romance, el cuál iniciaría cuando él tenía 27 años y ella apenas 17. De acuerdo con el relato, en ese entonces el actor ya se había convertido en padre; sin embargo, con ella siempre se portó como un caballero y nunca intentó "pasarse de listo".

Pero ¿quién es la supuesta expareja de Eugenio?, se trata de la actriz Claudia Ivette, famosa en la década de los 80 por haber participado en algunos programas de Televisa, como la serie infantil "Chiquilladas", donde compartió créditos con Aleks Syntek, Anahí, Lucero, Carlos Espejel, entre otros famosos.

Pero este proyecto no fue el primero en su carrera, antes del popular programa infantil, Claudia participó en "Alegrías de Mediodía", show infantil que se transmitió por el Canal de las estrellas en 1980 y que fue semillero de varios famosos que hasta el día de hoy continúan en los medios como Aida Pierce o Ginny Hoffman; además significó la primera participación de Lucero en la televisión.

Posteriormente, formó parte del segmento infantil de "Siempre en domingo" y en 1984 se unió a la serie "Odisea Burbujas", en la que prestó su voz para el personaje de Mimoso Ratón.

En 1987, con 15 años cumplidos, Claudia se unió al elenco de "Nosotros los Gómez", donde trabajó con grandes estrellas de la televisión como Evita Muñoz "Chachita", quien fue pieza clave en el romance que, la entonces joven actriz, sostuvo con Eugenio, ya que tras darse cuenta de lo que pasaba entre ellos, le aconsejó que lo terminara: "Me dice 'oye pero ¿cuántos años tiene Eugenio? 27 y tú Claudia, tienes 17', y me pone cara de mamá de verdad, y le digo 'pues sí, pero..,’ y me dice 'pues está bien, tú disfrútalo pero piensa algo, son 10 años de diferencia, él ya tiene una hija", reveló.

En los últimos años, Claudia se ha mantenido detrás de las cámaras y se ha consolidado como una reconocida actriz de doblaje, en su currículum se encuentran: "Los Caballeros del Zodíaco", "Los Pitufos" y "Dragon Ball Z", sólo por mencionar algunos.

