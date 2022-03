La polémica más reciente que Eugenio Derbez vivió fueron sus declaraciones contra la actriz Blanca Guerra, a quien acusó de burlarse de su trabajo.

Derbez recordó que en 2013, año en que presentó su cinta “No se aceptan devoluciones”, la invitó a ver la película. Guerra era entonces la titular de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Según el actor, Guerra se rio del final de la cinta, la cual buscaba conmover; incluso, argumentó que la falta de apoyo de la funcionaria le cerró las puertas para que su cinta fuera candidata para participar en el Festival de Cannes: “Me dolió mucho que me hayan quitado la oportunidad. Y efectivamente Blanca Guerra no solo la descalificó sino que fue muy irrespetuosa”.

A lo anterior añadió que afortunadamente el momento ya fue superado, pues él está triunfando en Hollywood y el pasado domingo 27 de marzo tuvo la oportunidad de subir al escenario de los Oscar, gracias a que el filme “CODA”, en el cual participa, se alzó con la estatuilla a Mejor película. Es importante aclarar que el mexicano no estuvo nominado en ninguna categoría por su trabajo en dicho filme.

Ante estas declaraciones, Blanca Guerra reaccionó molesta, pues aseguró que en ningún momento "ha sido grosera con nadie".

La actriz desmintió haberse burlado del trabajo del productor y director de la cinta "No se aceptan devoluciones"; y aclaró que a la presentación privada que organizó Eugenio para mostrar su película del 2013, acudieron miembros del Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

“No me invitó a mí... Invitó al Comité de Coordinador de la Academia Mexicana de Cine, no a mí. Y fue Mónica Lozano (productora) la que destinó la invitación”, comentó.

Aclaró que Eugenio propuso hacer una función para recaudar fondos para la Academia de Cine, por lo que ella le aclaró que esta buena intención “no sería moneda de cambio” para que su filme fuera postulado al premio Ariel o considerado para las propuestas del Oscar.

Así mismo, la actriz pidió que le transmitan a Eugenio Derbez sus declaraciones donde niega que las cosas hubieran pasado como las contó el histrión.



