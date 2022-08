Durante la noche del lunes Eugenio Derbez sufrió un accidente, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en su hombro. Según fue comunicado por su esposa Alessandra Rosaldo a través de redes sociales, su proceso de rehabilitación será largo.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

No obstante, Alessandra Rosaldo no ha compartido todavía cómo aconteció el accidente o qué ocurió exactamente. La única información que se conoce fue emitida por Javier Ceriani, presentador del programa de espectáculos "Chisme no like", el cual dio a conocer que el comediante de 60 años se había lesionado el hombro, mientras jugaba un videojuego de realidad virtual, fracturándose luego de hacer un mal movimiento.

Esta tarde la esposa del comediante compartió un nuevo comunicado en el que especifica que Derbez está fuera de peligro. "Después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando", informó la cantante de Sentidos Opuestos. También agradeció las muestras de cariño por parte de sus fanáticos y el medio en general.

No se ha dado a conocer más información y se espera que Derbez en persona comente lo acontecido.

Con información de SUN

FS