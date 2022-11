Este 24 de noviembre llegó a los cines del país la película ‘El Poderoso Victoria’ (2021), escrita y dirigida por Raúl Ramón –es su ópera prima– y con Gerardo Oñate, Damián Alcázar y Joaquín Cosío como protagonistas en un reparto multiestelar; así, esta cinta independiente culmina un proceso de más de cuatro años de producción. Entrevista con EL INFORMADOR Oñate comenta que su filme “viene a cambiarle el tono a la violencia, el narcotráfico, la miseria, la comedia o el terror; creo propone una nueva narrativa y lo hace de forma bella y profesional”.

De acuerdo con la historia, en 1936, el pueblo minero La Esperanza, en el desierto mexicano, recibe la noticia del cierre de su principal motor económico, y con esto la cancelación de la ruta del ferrocarril, única vía de comunicación con la civilización. Durán, el joven mecánico, ve frustrado su sueño de convertirse en maquinista y tendrá que elegir entre renunciar a sus raíces y al amor de su vida, o ayudar a los pobladores, quienes tienen el plan descabellado de construir su propio tren de vapor.

Toma su tiempo

Para el joven actor Gerardo Oñate, quien se convirtió en actor a los 30 años de edad por consejo de su maestro, Paulino Partida, “quien me invitó a un casting, y unos meses después me avisaron que tendría el papel protagónico y ahora, por fin, culmina el proceso para una película que tiene mucho tiempo cocinándose y es muestra de que el cine, sobre todo el independiente, toma su tiempo”.

Del elenco no supo hasta que inició el rodaje, cuenta el actor, “y con tantos nombres importantes, si estaba comprometido, me comprometí el doble. Creo que se creó un equipo, detrás de cámaras, que funcionó muy bien. Ahora llegamos a una etapa más de un proceso largo (para el director, sacar adelante el proyecto le tomó casi diez años), y creo es la etapa que estábamos esperando, cuando llega la cinta a la gente”.

Seguir en el intento

En opinión de Oñate, esta película “da un giro al tono con que existe hoy día en el cine mexicano; no se trata de nada malo, creo hay que tratar todas las problemáticas existentes, pero también se vale hacer cine que hace sentir bien, sonreír e irse a dormir tranquilo. ‘El Poderoso Victoria’ viene así a dar una refrescada al panorama y trae temas importantes a la discusión: luchar contra el divisionismo y ser una alegoría del país, donde tenemos que unirnos para lograr cosas”.

Asimismo, confirma el histrión que ha podido comprobar que, al verla, “la gente sale contenta. Y desean compartirla. Porque creo que desean regresar a ver cine. Estrenar la película en estos días permitirá ver si podemos ser un parteaguas, y ojalá la vean todos aquellos que desean hacer cine y tienen un guion propio guardado, que vean que es posible hacer las cosas y no dejen de intentar”.

Una cuidada labor

Ahora, comenta Oñate que el director destaca en su película que es “fácil de entender, y está basada en las influencias de Raúl, y es una cinta compuesta de momentos muy bellos. Eso habla del ojo de Raúl, que es cinefotógrafo, aunque ahora dirige, escribe y produce. Su labor es muy cuidada, siempre dijo que no había dinero pero sí tiempo, y creo que el resultado se disfruta mucho (también por el excelente soundtrack de Fernando Velázquez)”.

Por esto, considera el actor, ‘El Poderoso Victoria’ es una buena apuesta por atraer al público, “y está diseñada para ser disfrutada en pantalla grande, con un sonido fantástico; ojalá convoque y regrese la gente para reactivar esta industria del cine mexicano. No es lo mismo de siempre, y si no me creen, vayan a verla; pienso que les va a gustar”.

Todo se puede

La película, insiste Oñate, “es prueba de que se puede hacer cine de este tamaño, sin el apoyo del estímulo federal, pero no hay que dejar de insistir; Raúl es un ejemplo, precisamente, de que se pueden realizar los proyectos. Ojalá haya cada vez más películas independientes, creo que todo se puede: cambiar el tono, generar industria y comercializar”.

Así, más que una cinta dramática o cómica o de otra clase, refiere el actor, “es una aventura, con personajes que alimentan el colorido y diversidad de nuestro país, y creo eso hace que la gente se identifique con esta historia. Esta película es para ir al cine; los hará sentir bien y regresarán a casa con un sentimiento de calidez y emotividad, sus personajes son entrañables y pienso ese debe ser el cine por el cual debemos apostar”.

‘EL PODEROSO VICTORIA’ (2021)/ Vértigo Films

Dirección: Raúl Ramón

Guion: Raúl Ramón

Fotografía: Raúl Ramón

Música: Fernando Velázquez

Elenco: Damián Alcázar/ Gerardo Oñate/ Joaquín Cosío/ Roberto Sosa/ Alberto Trujillo/ Luis Felipe Tovar/ Eduardo España/ Javier Zaragoza/ Edgar Vivar/ Adal Ramones/ Said Sandoval/ Daniel Martínez/ Alonso Echánove/ Ana Monterrubio/ Paulino Partida/ José Sefami/ Andy Chavez de Moore/ Cornelio García/ Martha Morales/ Lorena de la Torre

MF