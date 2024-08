Estas son las películas de terror más esperadas del 2025

Desde su nacimiento, el cine de terror y horror ha aportado contribuciones significativas al mundo del séptimo arte. Este género cinematográfico ha dado lugar a la creación de importantes narrativas y subgéneros, como el terror psicológico, el slasher y el horror sobrenatural. Cada año, numerosos cineastas nos sorprenden con originales formas de explorar los miedos del ser humano y con interesantes propuestas de efectos especiales y técnicas de filmación, llevando al éxito sus cintas.

Si eres fanático del género, aquí te compartimos las películas de terror más esperadas del 2025.

Megan 2.0

"M3GAN" es una película de terror y ciencia ficción estrenada en 2023. La trama gira en torno a una muñeca robótica avanzada diseñada para ser una compañera ideal para los niños, sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando la tecnología de M3GAN comienza a mostrar comportamientos perturbadores y peligrosos.

Según Universal Pictures, su segunda entrega llamada M3GAN 2.0 está prevista a estrenarse en los Estados Unidos el 27 de junio de 2025.



Los fans esperan con ansias el regreso de la famosa muñeca. ESPECIAL / "X" / @meetM3GAN

La Noche Del Demonio 6

A más de 10 años de su primer estreno, La noche del demonio (Insidious) se ha consolidado como una de las franquicias cinematográficas de terror sobrenatural más queridas por el público a nivel internacional. Después de cinco entregas, Sony anunció una sexta, se tiene previsto su estreno el 29 de agosto de 2025.

Hasta el momento se desconoce la trama y director de La noche del demonio 6 pero promete ser tan buena como la primer entrega. ESPECIAL / Blumhouse Productions

El Teléfono Negro 2

En 2022 se estrenó en cines la película de El teléfono negro (The Black Phone), un thriller de horror dirigido por Scott Derrickson que alcanzó gran popularidad y recibió críticas positivas. La trama sigue a un joven llamado Finney Shaw, quien es secuestrado por un asesino en serie conocido como el "Grabber". Mientras está atrapado en un sótano insonorizado, Finney descubre un teléfono negro que le permite comunicarse con las víctimas anteriores del asesino y lucha para sobrevivir a su horrible captor.

La secuela apunta a estrenarse el 17 de octubre de 2025.

El captor está de vuelta en una entrega cargada de suspense y horror. ESPECIAL / universalpictures.com.mx

El Conjuro 4: Últimos Ritos

El universo de El Conjuro no ha dejado de sorprendernos desde su primer entrega en 2013, los queridos actores Patrick Wilson y Vera Farmiga volverán a interpretar sus papeles como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, en la próxima 4 entrega titulada El Conjuro 4: Últimos Ritos (The Conjuring: Last Rites).

La cinta está programada para estrenarse en los Estados Unidos el 5 de septiembre de 2025 por Warner Bros. Pictures.

Los aclamados James Wan y Peter Safran estarán produciendo el proyecto. ESPECIAL / www.imdb.com

Destino Final: Bloodlines

La franquicia clásica del cine de terror Destino final vuelve con Destino Final: Bloodlines, esta vez dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein y escrita por Guy Busick y Lori Evans Taylor.

En septiembre de 2023, Bloody Disgusting informó que el querido actor Tony Todd había firmado un contrato para retomar su papel como William Bludworth. Todo parece indicar que la cinta explorará a fondo la historia detrás de su personaje.

La película está programada para ser estrenada en 2025, bajo la distribución de Warner Bros. Pictures.

Regresa la franquicia que marcó el cine de terror por su concepto original, éxito en taquilla e influencia cultural. ESPECIAL / www.imdb.com

