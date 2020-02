"Estamos felices los siete, no los cuatro"

La agrupación OV7 anunció su regreso a los escenarios para celebrar su 30 aniversario con una gira. Además, el grupo que fue la voz de muchas generaciones y sufrió numerosos cambios de integrantes y parones, prepara una serie documental sobre su trayectoria.

A pesar de los rumores de que no todos los miembros iban a estar en esta celebración, ayer aparecieron los siete juntos ante los medios de comunicación demostrando unión, aunque confirmaron que la gira no la llevará la empresa Bobo producciones (perteneciente al integrante de la banda Ari Borovoy), sino que será Ocesa.

“Estoy porque tengo que estar. Porque empecé con ellos. Ser juez y parte no es un tema sencillo y aunque se lograron muchas cosas buenas para el grupo, soy tan perfeccionista que ya me estaba estresando un poco. La mejor manera de poder estar en todos lados bien, me pareció que era tenerlo separado”, explicó Borovoy.

Todos ellos insistieron en que tras los problemas y la imagen de desconexión que dieron en redes sociales a sus seguidores, se pidieron disculpas y solucionaron sus problemas.

Aclararon que siempre han sido sinceros con el público, pero que hay algunas cosas que deben quedarse entre ellos para no generar todavía más ruido.

“Siempre hemos sido transparentes pero sin duda hay cosas que se tienen que quedar ahí. A lo largo de 30 años hemos estado con muchas empresas y hemos tenido otros conflictos pero nunca se había seguido porque en esta ocasión Ari dirige Bobo. Cometimos errores, pero nos pedimos disculpas y aquí estamos”, dijo Erika Zavala.

“A veces actuamos como niños. Pero luego nos juntamos a darnos un beso y pedirnos perdón. Las cosas siguen siendo bonitas”, añadió Mariana Ochoa.

El 30 de abril en GDL

Kalimba, que forma parte del grupo junto a su hermana M’balia Marichal, quiso zanjar el tema y recordar que el motivo de la reunión era anunciar el concierto que darán el 30 de abril, día concreto del 30 aniversario, en Guadalajara, y la gira que le seguirá.

“Me encantaría pedirles que hablemos del festejo. Sé que hay muchas dudas pero es lo que se habla ahí fuera. Aquí adentro estamos sentados los siete, felices los siete no los cuatro, estamos emocionados de esta gira que viene, de verdad, como lo planteamos primero, vamos a festejar con el público. Estamos emocionados por la gira y los rumores se quedan allá fuera”, explicó.

Aunque muchas personas quisieron más detalles de los problemas dentro de la banda, Kalimba se aseguró de hacer saber que la gira será muy especial a pesar de que dijo que “mentiría si dijese que será algo que no hayan visto porque es un grupo que siempre ha sorprendido, que siempre ha dejado al público con la boca abierta”.

La gira incluirá un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en mayo, cuya fecha exacta todavía no se dio a conocer.

Aun así, aseguraron que en las próximas dos semanas se publicarán los detalles de la celebración de sus tres décadas.

También adelantaron que habrá conciertos en México pero también en Estados Unidos y Sudamérica, ya que la idea es transitar los lugares que recorrieron durante la historia de OV7, banda originalmente llamada La Onda Vaselina y Onda Vaselina.

A la televisión

Por otra parte, el cantante Óscar Schwebel se lanzó a comunicar por primera vez que “se está trabajando en una serie de televisión” que contará la vida de los artistas y del grupo durante estos 30 años de carrera.

“Es una idea nada más, pero la historia del grupo y las individuales lo merecen y lo merece el público. Es una manera de agradecer”, terminó.