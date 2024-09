Elegir a la mejor serie de la historia del entretenimiento depende del criterio de selección que se desee tomar. Por supuesto, se puede alegar que todo es cuestión de gustos y dentro de cada cabeza podrá haber una respuesta diferente. Sin embargo, debido a la dificultad de hacer este consenso global sin acceso a las mentes de todo el mundo y contabilizar las votaciones a través de una tabla de Excel, ChatGPT puede hacer una revisión de los datos disponibles en Internet para responder la duda.

Hay cuatro series candidatas a erigirse como la mejor serie de la historia; todas ellas disponibles en los servicios de streaming. Si cuentas con una suscripción de Netflix, puedes probar con "Breaking Bad". Ganadora de 16 Emmys, la historia sigue a Walter White, un profesor de química con cáncer de pulmón que decide comenzar a fabricar drogas para asegurar el futuro económico de su familia. A la espera del enojo de "Heisenberg", esta serie se queda fuera de la contienda, de acuerdo con ChatGPT.

A partir de aquí, la plataforma elegida es la de Max. "The Sopranos" con 21 Emmys es la primera resaltada. El argumento es fantástico: Tony Soprano, un líder mafioso de Nueva Jersey, comienza a sufrir ataques de pánico debido no solo a su impresionante vida regida por la violencia, sino por la complejidad de las relaciones humanas que sostiene con su familia. El mafioso es visto como un ser humano más que sufre en su vida cotidiana. Esta historia también ha sido descartada por ChatGPT.

¿Cuál es la mejor serie de la historia según la Inteligencia Artificial?

Ahora sí, toca tomar la pastilla roja o la azul. Caminante, hay dos caminos: elegir a la serie con mayor cantidad de premios levantados o aquella con victoria moral porque cuenta con los mejores comentarios de la crítica común y especializada.

Si se decide el primer camino, no hay duda. "Game of Thrones" con 59 Emmys no tiene ni asomo de competencia. La historia basada en los best sellers de George R. R. Martin narra la lucha por el poder entre varias familias nobles en el continente ficticio de Westeros. Hay de todo, intrigas políticas, guerras, dragones, traiciones y mucha ambición en sus personajes.

Si, por otro lado, eliges el camino del bien, al final del túnel aparece "The Wire". Esta serie narra el impacto del narcotráfico en la ciudad de Baltimore a través de distintas perspectivas y ámbitos de vida. Conocerás a la policía, los traficantes, los políticos, los adictos y los medios de comunicación. Cada uno aporta al deterioro o solución de los múltiples problemas derivados de los conflictos en torno a la venta y consumo de drogas.

Las dos se encuentran disponibles en Max, ¿cuál va a ser tu elección el día de hoy?

