El compositor y director de orquesta tapatío, Juan Pablo Contreras, fue nominado por tercera ocasión a los Latin Grammy, esta vez en la categoría “Mejor composición clásica contemporánea” por su obra “La Minerva - III. Himno a la Mujer”.

En entrevista con EL INFORMADOR, el artista compartió su sentir, así como sus reflexiones sobre su carrera y la importancia de la música clásica en la actualidad.

Sobre su nominación y la competencia que enfrentará en los premios, explicó que “realmente no me lo esperaba, me tomó por sorpresa. Esta nominación se siente igual de emocionante como la primera vez. Es un honor increíble, especialmente porque este año estoy compitiendo en la misma categoría con compositores de la talla de Arturo Márquez y Paquito D’Rivera. La verdad es que no lo esperaba”.

Y es que esta nominación es especialmente significativa para Contreras, quien considera que es un reconocimiento importante para su carrera.

“Es muy especial cuando se reconoce la música que uno está escribiendo”, mencionó, al tiempo que destaca la importancia de ser considerado como un compositor relevante en la industria.

“Esta es una composición nueva, y es un honor que sea mi tercera nominación. De alguna manera, le da continuidad al trabajo que he estado haciendo, y me da mucha confianza saber que la música nueva que estoy escribiendo es bien recibida”, afirmó, refiriéndose al éxito de sus obras anteriores, entre ellas “Mariachitlán”.

En “La Minerva - III. Himno a la Mujer”, Contreras desempeñó múltiples roles, al igual que en “Mariachitlán”: “Participé como compositor, director de orquesta y productor. Me da muchísimo orgullo que sea un trabajo muy representativo de quién soy yo como músico”.

La inspiración tras “La Minerva”

Toda obra tiene un génesis. “La Minerva” fue gestada entre 2020 y 2021, en un contexto de pandemia, con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Jalisco.

Contreras comparte que la pieza fue concebida como un homenaje a la mujer mexicana. “Tuve esta idea de escribir un concierto para violín en homenaje a la mujer mexicana, y lo escribí para Angélica Olivo, una violinista venezolana que radica en Guadalajara”, explicó. El proceso creativo fue altamente colaborativo, con Olivo ofreciendo retroalimentación constante durante los nueve meses de trabajo.

La inspiración inicial para “La Minerva” provino de la icónica estatua en Guadalajara. “Me imaginé a la diosa Minerva con un violín en lugar de su escudo, y un arco de violín en lugar de su lanza, situada enfrente de la orquesta, lista para llenar el teatro con su sonido imponente”, describió.

Este visual se convirtió en el punto de partida para la composición, que culmina en el tercer movimiento, “Himno a la Mujer”, poderosa melodía que ejemplifica la solidaridad y el amor hacia la mujer, tanto en la solista como en la orquesta entera.

Una perspectiva diferente

A pesar de la familiaridad con el proceso de los Latin Grammy, Contreras confesó que cada nominación sigue siendo una sorpresa y un honor. “La única diferencia que siento es que ya tengo un poco más de idea de a qué voy y cómo son estos eventos”, comentó.

Esta edición se celebrará en Miami, lo que añade una nueva dimensión a su experiencia. “El honor sigue siendo el mismo, y se siente como una gran sorpresa”.

Las obras de Contreras, como “Mariachitlán” y “La Minerva”, se caracterizan por enaltecer la mexicanidad, un elemento que, según él, resuena profundamente tanto en nuestro país como en el extranjero. “Celebro a México de una manera muy honesta, el mensaje viene desde el fondo de mi corazón con muchas ganas de representar a México en las salas de concierto más importantes del mundo”, expresó.

El músico enfatiza que sus composiciones cuentan historias diferentes sobre el país, pero todas comparten la misión de hablar sobre las cosas positivas de México, su cultura y sus tradiciones.

La dualidad cultural

Con la mitad de su vida transcurrida en México y la otra en Estados Unidos, Contreras reflexiona sobre cómo estas experiencias han moldeado su carrera. “Estados Unidos me dio la formación como compositor, mientras que México ha sido mi inspiración”.

Contreras explicó que vivir en la Unión Americana le brindó una perspectiva única y una nostalgia que le permite ver a México con nuevos ojos, lo que añade profundidad y objetividad a sus composiciones.

Considera que, aunque la música clásica tiene reconocimiento en nuestro país, aún falta apoyo para los compositores vivos. “La programación de casi todas las orquestas en México es principalmente de compositores muertos, y eso es un reto muy grande”, explicó.

El compositor aboga por un equilibrio entre la herencia musical y la promoción de nuevas obras. “Es importante mirar al futuro y apoyar a los compositores vivos”, afirmó, subrayando la necesidad de innovar y conectar con el público.

Categoría a la Mejor composición clásica contemporánea

“La Minerva – III. Himno A La Mujer” , Juan Pablo Contreras, compositor (Juan Pablo Contreras, Orquesta Latino Mexicana, Angélica Olivo).

, Juan Pablo Contreras, compositor (Juan Pablo Contreras, Orquesta Latino Mexicana, Angélica Olivo). “Caribbean Berceuse” , Paquito D’Rivera, compositor (Barcelona Clarinet Players, Paquito D’Rivera, North Texas Wind Symphony, Eugene Migliaro Corporon (director).

, Paquito D’Rivera, compositor (Barcelona Clarinet Players, Paquito D’Rivera, North Texas Wind Symphony, Eugene Migliaro Corporon (director). “Fandango” , Arturo Márquez, compositor (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers).

, Arturo Márquez, compositor (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers). “Meditation No.1” , Julien Labro, compositor (Takács Quartet, Julien Labro).

, Julien Labro, compositor (Takács Quartet, Julien Labro). “Sueño Austral”, Daniel Freiberg, compositor (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg).

Metallica, influencia sorprendente

El heavy metal juega un papel fundamental en la inspiración del artista. Contreras confesó su afinidad con el heavy metal y su admiración por Metallica, especialmente por sus colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. “Crecí tocando covers de Metallica, y sus discos con la Sinfónica de San Francisco son una maravilla”, comentó.

Aunque no ha realizado un proyecto similar, adelantó que “justo estoy escribiendo una sinfonía para orquesta y uno de los movimientos es prácticamente un movimiento de heavy metal pues incluye batería. El rock pesado sigue siendo un género que me gusta y consumo mucho, siempre mi música ha sido muy rítmica y esos son elementos que tiene el heavy metal, pero esta será mi primera composición en donde rindo homenaje de una manera muy directa a ese género”.

Lo que viene para cerrar el año

El 2024 ha sido un año espectacular para Juan Pablo Contreras, y esta nominación llega en un momento crucial de su carrera.

“Debuté con la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl en julio, con casi un lleno total, 18 mil personas”, compartió.

Además, tiene planeados más de 30 conciertos antes de que termine el año, incluyendo colaboraciones con la Sinfónica de San Francisco y estrenos mundiales de nuevas obras. “En noviembre viene el estreno mundial de una obra que se llama ‘Alma Monarca’ inspirada en el Día de Muertos se va a estrenar en Houston con una orquesta que se llama ‘Roco’ y en Chicago con la orquesta que se llama Chicago Sinfonietta”.

¿Cuándo podrás ver los Latin Grammy 2024?

Los premios a lo mejor de la música latina celebran su 25 aniversario en esta edición y podremos conocer a los ganadores el próximo 14 de noviembre de 2024.

Luego de que el año pasado la fiesta musical se realizó en Sevilla, España, para esta edición regresa a Estados Unidos.

