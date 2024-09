Esta es la mejor canción de Oasis, según la Inteligencia Artificial

Oasis se presentará el viernes 12 de septiembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Y así de rápido habrá que prepararse para la adquisición de boletos; la preventa para fanáticos se abrirá el 3 de octubre, mientras que la venta general comenzará un día después. Con motivo de esta noticia que cimbró las redes sociales y los medios de entretenimiento, le preguntamos a ChatGPT cuál puede considerarse la mejor canción de esta banda británica tan querida como polémica.

Lo primero que hay que destacar es que a esta Inteligencia Artificial aún no le llega la información, Oasis no ha regresado oficialmente. Esto porque esta herramienta tecnológica no puede recuperar información después de enero del 2022, por lo que Noel y Liam siguen peleadísimos en su base de datos. Por lo que no es capaz de acceder a información actual acerca de la banda. Sin embargo, eso no le exime de poder seleccionar correctamente la canción más icónica de la banda.

¿Cuál es la mejor canción de Oasis?

Cada quien puede tener su preferida. La banda es tan querida que cuenta con varios hits que han trascendido en la historia de la música. Los fanáticos suelen preferir "Don't Look Back in Anter", "Champagne Supernova", "Live Forever" y "Supersonic" por sobre el resto de su discografía, aunque existe una por encima de todas . Con memes, cantidad de reproducciones y muchas referencias en la cultura popular, "Wonderwall" es la mejor canción de Oasis según la Inteligencia Artificial.

 

¿De qué trata "Wonderwall"?

Reconocible por los acordes tocados en una guitarra acústica con matices muy claros y la voz distintiva de Gallagher, esta balada pop se convirtió en un éxito masivo desde los años 90. Probablemente esta sea la canción más distintiva del Britpop.

La canción fue escrita por Noel Gallagher quien ha dicho que la inspiración principal fue una relación amorosa tumultosa que estaba experimentando al momento previo a su estreno. Sin embargo, la letra ambigua ha permitido varias interpretaciones. Para muchos ha sido un himno romántico que habla sobre la seguridad que se puede obtener de una persona que se vuelve compañera de vida.

La melodía pegajosa y las emociones universales que transmite han hecho de esta canción un himno de Oasis que seguro será uno de los puntos climáticos en el concierto en el Estadio GNP en 2025.

OB