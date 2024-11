Bob Bryar muere a los 44 años de edad

Bob Bryar de 44 años, habría sido encontrado muerto el pasado martes 26 de noviembre. La última información que se tenía de él antes de la de su fallecimiento fue el lunes 4 del mismo mes.

De acuerdo con las primeras informaciones, no habría rasgos de violencia en el cuerpo. El reporte por el que fue encontrado sin vida se habría debido por una llamada atendida por protección civil del estado de Tennesse acerca del abandono de dos perros que vivían en la propiedad.

Bob Bryar era conocido por su paso por la banda My Chemical Romance durante el periodo de 2004 al 2010. El baterista había sido expulsado de la agrupación por supuestamente haber obstruido el proceso creativo del nuevo álbum.

En información extraoficial, el cuerpo fue hallado en estado de descomposición por personal de protección civil. En la inspección se consignaron a dos perros que estaban dentro de la propiedad.

De acuerdo con TMZ, el cuerpo del músico fue encontrado el pasado martes y la última vez que fue visto con vida fue el 4 de noviembre, aunque no se especifica en dónde ni por quién fue visto.

El reporte por el que fue encontrado el cuerpo habría sido realizado por vecinos ante la preocupación del abandono de animales de compañía.

Hasta el momento se desconoce el motivo del deceso, descartan cualquier tipo de actor de violencia.

Por ahora, la banda no ha hecho ninguna publicación relacionada con el hecho. Bryar grabó las baterías para el álbum "The Black Parade" de 2006, y escribió canciones junto a la banda para el álbum "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys" antes de ser sustituido.

Con información de SUN y TMZ

