Esta era la conexión de Leo Dan con el actor Harrison Ford

En este inicio del 2025 se dio a conocer la triste noticia de la muerte del cantante argentino Leo Dan a los 82 años de edad, una gran pérdida para el mundo de la música. La voz y el romanticismo del cantante traspasó fronteras, pues en Argentina, México y el mundo se le reconoció su talento a lo largo de los años.

Entre ellos, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, en su galardonada película ROMA protagonizada por Yalitza Aparicio, incluyó uno de los grandes éxitos del argentino que conectó con el famoso actor Harrison Ford.

La canción "Te he prometido", fue un éxito de los años 70 y habla de una triste historia de amor: "Te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo te supe dar. Solo y herido así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar", dice parte de su letra. Este tema formó parte de la banda sonora de ROMA, película del 2018 escrita y dirigida por Alfonso Cuarón, quien también la produjo, filmó y coeditó.

En una parte de la historia, el tema de Leo Dan es cantada por Yalitza Aparicio, quien encarna a la empleada doméstica que es el personaje central de la película. En 2018, después del estreno del filme, la canción se colocó en el noveno puesto de los 40 éxitos latinos en Estados Unidos en iTunes.

Por ello, la canción también sonó varias veces en las ceremonias en las que "ROMA" fue galardonada. Cuando Cuarón subía a recoger los premios, el tema fue escuchado por gente de la industria del cine, entre ellos, por el actor estadounidense Harrison Ford, quien al escuchar la canción preguntó quién cantaba y dijo que quería tener sus discos, los cuales le hicieron llegar, según le comunicó a Leo Dan la compañía Sony, el cantante catalogó este hecho como un “suceso histórico”.

En su momento, Leo Dan, quien tuvo éxitos como "Mary es mi amor", "Como te extraño mi amor" y "Esa pared", confesó que la película "ROMA" fue una "bendición divina", y que si a alguien se le ocurriera hacer una película sobre su vida, le gustaría que fuera Alfonso Cuarón. A su vez, el director le agradeció sus canciones y destacó que han sido parte de la vida de muchas personas, entre ellas de la suya.

EA