Esmeralda Pimentel no se pone límites

Hacer personajes de acción no es sencillo y hasta algún esguince pueden sufrir los actores, como le sucedió a Esmeralda Pimentel.

Durante las grabaciones de “La bella y las bestias”, serie de acción de próximo estreno, la jalisciense realizaba sus propias escenas de riesgo.

En ella interpreta a una mujer que busca la venganza. “Hay escenas de combate, una mujer que a todos mata con artes marciales y de tanto dar una patada muy alta, en una secuencia, me esguincé, espero se vea bien cuando salga”, comenta bromista.

La protagonista de “Enamorándome de Ramón” aclara que los episodios producidos por Lemon y W estudios no son sangrientos. “Es vengarse de criminales de cuello blanco, no tiene nada que ver con las narcoseries, no hay sangre, se cuidó mucho que fuera realista, pero no demasiado sangriento”.

Alfonso Pineda (“El César”) y Rolando Ocampo (“La piloto”) estuvieron tras la cámara. En el elenco se encuentran Osvaldo Benavides, Jorge Alberti y Cassandra Sánchez Navarro.

Casi nadie sabe pero Esmeralda escribe cuentos y guiones de cine, los cuales pretende concretar tras la cámara, en el futuro. “Quiero tener esa capacidad que no solamente me funcionaría como actriz sino para crear otros proyectos, es algo que siempre me ha interesado”, dice.

“Tengo varios amigos que me van a estar pasando tips y ayudando a hacer cortos allá”, remata.