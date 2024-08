Es oficial, el final de 'Attack on Titan' (Shingeki no Kyojin) llegará al cine este año

El pasado 17 de agosto, la casa productora de animación MAPPA dio a conocer que el final del reconocido animé “Attack on Titan”, llegará a la pantalla grande este mismo año. Conoce los detalles a continuación.

Tras el lanzamiento del manga en 2009, el éxito de “Attack on Titan” provocó que el título fuera adaptado en formato de animación en 2013. Su historia profunda y conmovedora le ha valido varios premios, incluyendo el Premio de los Anime Awards 2024. Aunque su reciente final fue controvertido y recibió críticas mixtas, es innegable que en la actualidad sigue siendo una de las series de anime más populares y exitosas del mundo.

Recientemente, el estudio de animación a su cargo, MAPPA y PONY CANYON anunciaron una película compilatoria que se estrenará en las salas de cines de Japón el 8 noviembre de este 2024 y tendrá una duración de 145 minutos. De acuerdo a su director, la cinta llamada "Attack on Titan: The Last Attack" será una versión remasterizada de las dos partes de la temporada final de la serie, con escenas mejoradas y sonido envolvente.

Aunque por el momento la película está programada para estrenarse en Japón, se espera que en los próximos días se anuncie la fecha en que llegaría al resto de los países y territorios.

¿De qué trata ‘Attack on Titan’?

La trama sigue a Eren Yeager y sus amigos Mikasa Ackerman y Armin Arlert, quienes se unen a la milicia para luchar contra los Titanes y descubrir el origen de estos seres y el secreto detrás de su existencia. A medida que avanzan en su lucha, descubren que hay más detrás de los Titanes de lo que inicialmente pensaban, y que la verdad sobre su mundo es mucho más compleja y oscura de lo que imaginaban.

