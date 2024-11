Ernestina Sodi: Así fue el secuestro junto a su hermana Laura Zapata

Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata, murió a los 64 años. Su nombre se hizo famoso, no únicamente por el parentesco que la unía a sus famosas hermanas, sino por el secuestro que la puso en medio de la polémica. Aquí un recuento de aquel momento.

"El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones de pedazos", es como Laura Zapata vivió su secuestro 2002, un hecho no vivió en solitario, sino con su media hermana Ernestina Sodi.

La actriz y villana de telenovelas como "Rosa Salvaje" (1987) o "María Mercedes" (1992), recordó durante una entrevista con Yordi Rosado, que esa vez el destino jugó en contra de su hermana. En esa época Laura se encontraba en temporada de la obra "La casa de Bernarda Alba", y su sobrina Camila Sodi le había pedido boletos para asistir a una función, pero al no llegar tres de las personas que esperaba, decidió llamar a su mamá Ernestina Sodi para que la alcanzara en el teatro y aprovechar los accesos.

Zapata explicó que su hermana ya se encontraba en pijama, pero aun así decidió trasladarse hasta el Teatro San Rafael. Después de la función ella le dijo a Ernestina que si iban a cenar, a lo que la escritora le dijo que sí, pero cuando se incorporaban a Circuito Interior no pudieron avanzar porque había vehículos impidiendo el paso, pero lo que parecía un pleito de tráfico, era en realidad un bloqueo para abordarlas y privarlas de su libertad.

"Nos dijeron, '¿saben lo que está pasando?', respondimos que no, 'esto es un secuestro, no es nada personal, queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos 5 millones de dólares'", recordó Laura.

Ella les explicó que no tenía trato con el entonces presidente de Sony Music, y que no daría ni un dólar por ella, no le creyeron y la dejaron encerrada junto a Ernestina en una casa de seguridad. Al ver que las negociaciones no avanzaban y los millones de dólares no llegaban, liberaron a Zapata.

"Thalía fue muy generosa, desde el primer momento tuvo el dinero ahí, dijo 'que a mis hermanas no les pase nada', pero por azares del destino mi exmarido toma las riendas de la negociación… entonces deciden que alguien tenía que salir y decidieron, 'que se vaya la señora Zapata', porque yo ya los tenía hasta la madre", explicó la actriz.

Laura se dijo avergonzada por haber salido y haber dejado a Ernestina, por lo que decidió no parar hasta liberarla y colaboró con las investigaciones. El cautiverio de Ernestina duró 45 días, después de pagar el rescate la liberaron y contó el infierno que vivió con los secuestradores, ya que vivió violencia psicológica y sexual.

Dos años después de este suceso Ernestina escribió un libro titulado "Líbranos del mal", en él relata detalladamente la experiencia que vivió al lado de su hermana, y cómo esto la afectó emocional y psicológicamente, pero también plantea la posibilidad de que fuera la misma Laura Zapata quien hubiera planeado el secuestro, algo que la también cantante siempre ha negado.

Pero cuando Laura decidió hablar de lo sucedido a través de una obra de teatro la cual fue escrita por Víctor Hugo Rascón Banda, la familia Sodi en pleno, incluyendo a Thalía, le prohibieron seguir adelante con el proyecto, cosa que no hizo y estrenó "Cautivas" en el Teatro Helénico, protagonizada por ella y Verónica Langer; desde entonces su relación con las hermanas Sodi Miranda ha sido distante.

OA