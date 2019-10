Erika Zaba y su esposo sufren violento asalto

Con ocho meses de embarazo, Erika Zaba, integrante de OV7, y su esposo Francisco Oliveros fueron víctimas de la delincuencia que se vive en la Ciudad de México.

A través de las redes sociales, la cantante informó que se encuentran bien tras el asalto con violencia que sufrieron el viernes pasado. También señaló que acudieron al ministerio público para levantar una denuncia.

"Lo verdaderamente importante es que los 3 estamos bien y todo queda en la perdida material y en una sensación de intranquilidad que me aprieta el estómago . Cumpliendo con nuestra obligación ciudadana , el día de hoy por la mañana , levantamos la denuncia ante el ministerio público de el asalto que tuvimos ".

Francisco Oliveros, por su parte, también recurrió a las redes sociales para hacer un llamado al gobierno y a las autoridades para trabajar en el tema de seguridad.

"Cuando veo que la máxima autoridad de esta ciudad está más preocupada por sacarse fotos lavando el metro, barriendo camiones o celebrando a José José, que por garantizar la seguridad de mi familia y la justicia en mi entorno es cuando me asaltan las dudas de regreso y me vuelvo a convencer de lo mal que estamos y, peor aún, lo mucho más mal que vamos a estar por que no se ve para cuando", finaliza Oliveros.