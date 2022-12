Erika Buenfil: La actriz reconoce que en esta época hacer reír es todo un reto

Antes de finalizar el 2022 , la actriz Érika Buenfil decidió diversificar su carrera y explorar otro género de la actuación. Ahora la también llamada "Reina de TikTok" incursionará en la comedia, gracias al programa "Tal para cual", en el que participará la noche de este jueves.

Para la protagonista de "Amores verdaderos", el arte de hacer reír al público es, quizás, el más difícil, sobre todo en la actualidad, no sólo por los cambios en las nuevas generaciones, también porque muchos de los chistes ya han sido contados, lo que genera un gran reto:

"La comedia no es fácil porque ya todos los chistes están contados, entonces la gente ya no se ríe con cualquier cosa, entonces tenemos que estar más frescos, más naturales, más neutrales para que el público entienda la comedia", dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Buenfil señaló que compartir créditos con Consuelo Duval y Lorena de la Garza fue una experiencia sumamente divertida y hasta dio detalles de lo que podremos ver en este capítulo:

"Siempre encontrarnos en el camino y tener la oportunidad de trabajar con ellos; en el programa fui una señora que tiene un perro que se lo cuidan y se hace un enredo muy divertido. No sé si soy buena para hacer comedia, ya la gente que lo decida, yo me divierto mucho, la paso bien, pero la gente decidirá al final si soy buena o no".

Sobre cómo cierra este año y los planes para el próximo 2023, la actriz adelantó que tomará algunos días de vacaciones junto a su hijo Nicolás: "Fue un gran año, lo más importante era terminar estando sana. Estas fechas sí las celebramos, me gusta más el Año Nuevo porque siento que se cierran ciclos. Sí soy de hacer algunos rituales, lo de las uvas, lo de cortarme un poquito el pelo, ponerme ropa en colores claros, tengo mis propias cosas y sí los hago", finalizó.

LSPC