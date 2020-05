Eric de Franco busca romances eternos

Fresco y lleno de buen humor, sin dejar que la pandemia afecte su sueño y por el contrario, reforzando su convicción de que el camino artístico que tomó es el adecuado. Así es Eric de Franco, cantautor oriundo de Los Ángeles quien se encuentra promoviendo en redes el tema “Ontas”, pieza que además ya cuenta con un video que actualmente causa furor en YouTube.

Vía telefónica y respetando el aislamiento ante la pandemia, el artista explica un poco sobre la creación de esta pieza: “Es un tema divertido pero con historia. Yo creo en otras vidas, y comencé a escribir sobre una pareja que tuvo una relación en una vida y años después se vuelve a encontrar en otra, solamente para volverse a alejar (risas). Así nació la idea de ‘Ontas’”.

La canción contó en su génesis con la producción del afamado Stefano Viero, quien ha trabajado con otros artistas como Danna Paola, Dulce María y Kalimba, por mencionar a algunos. “Stefano me ayudó mucho a decidir el ritmo que llevaría la canción, un pop urbano, no reggaetón, siendo que suena fresco en la radio”.

De Franco no es un improvisado en la escena musical. Ya ha compartido el escenario, como telonero, con artistas de la talla de Camila y La Quinta Estación.

“Recuerdo particularmente que hace años me tocó abrir un concierto para Camila. Era en una plaza de toros y fuimos varios teloneros, siendo yo el último. A todos les fue regular, la gente quería ver a Camila, gritaba por ellos. Cuando subí al escenario enfrenté mis nervios y toqué un cover y dos canciones mías. Allí pasó la magia, porque la gente me coreó. Cambió el chip y me costó mucho bajarme del escenario (risas). Eso me dejó una enseñanza y un gran regalo”.

Siempre sonriente, reconoce que la cuarentena “ha sido difícil para todos. Al principio me cayó como balde de agua fría, tiró muchos planes de lanzamiento, promoción… pero nos hemos ido adaptando, entendiendo que es importante estar encerrados, pero enfocados en lo espiritual, en crecer”. Eric agrega que ha aprovechado este tiempo para “escribir mucho, aprender de la experiencia. Creo que eso quedará reflejado en lo que haga de ahora en adelante”.

“Ontas” sigue acumulando visitas en YouTube, y eso anima a Eric de Franco a seguir con la promoción de su música en redes, contemplando pronto el lanzamiento de más canciones. “Vamos a seguir preparando más novedades para la gente, esperando que pronto podamos volver a los escenarios”.

