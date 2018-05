Energía pura con Future Islands

Dio unos 10 pasos para posicionarse justo al centro del escenario. Ejerció un paneo rápido con su mirada hacia el público; serio, dejando ver una ligera sonrisa en su rostro y comenzó su alarido vocal que abarcó desde una suave voz hasta desgarradores gritos plenamente controlados que asemejaban al rugido de un feroz animal. Todo esto mientras por cerca de 90 minutos no paraba de recorrer cada centímetro del entarimado mientras saltaba, rodaba y bailaba seductoramente de forma lasciva, es el vocalista de Future Islands, Sam Herring, uno de los frotman más apasionados de la actualidad y que por primera vez Guadalajara tuvo oportunidad de verlo en directo.

La banda de Carolina del Norte, está complementada por Gerrit Welmers en los teclados, William Cashion en el bajo eléctrico y un músico de apoyo en batería ¡y ya! es todo. La agrupación contradice a los cánones de una banda de rock, en la que dicta como estrella y punto medular del sonido a la guitarra, aquí no hay, y no hace falta, pues el trío se vale de sus instrumentos para hacer un torbellito de sonidos Synth Pop con los que tiene.

Mientras que Gerrit y William permanecían estáticos prácticamete toda la noche en la parte de atrás del lugar, Herring solo haciendo uso de su voz y sus 'acrobacias', que cautivaban al público, no sólo con su canto sino con su interpretación de las melodías y es que las letras son autobiográficas de ahí, que durante su presentación Sam muestra un cúmulo de emociones que desembocan en ligeras autoflagelaciones y derroche emocional.

William y Gerrit crean primero la música y ésta inspira a Herring para la escritura. "Ellos ponen los sonidos y yo escribo palabras… Queremos que el resultado sea sencillo porque somos personas sin complicaciones. No somos músicos expertos. Todos venimos de escuelas de arte que empezaron a hacer música y se enamoraron de ella. Por eso, en lugar de buscar el lado musical de las cosas, tocamos más con el lado emocional de aquello que nos atrajo a la música”, ha declarado el vocalista.

La banda nació en 2006 y el éxito les llegó con la publicación en 2014 de su cuarto álbum, “Singles”, cuyo primer sencillo “Seasons (Waiting On You)” fue considerada por varios medios musicales como la mejor canción del año.

Su visita fue apropósito de su quinto y más reciente disco "The Far Field" con el que ya han recorrido gran parte del mundo.

Así pues, luego de 18 canciones, múltiples golpeteos en cara y pecho de Herring, ojos llorosos de él y de el público, Future Islands se despidió de las cerca de mil personas que llenaron el C3 Stage con una promesa entre líneas, volver pronto a la ciudad.

Setlist

Ran

Beauty Of The Road

A Dream Of You And Me

Time On Her Side

Walking Through That Door

Long Flight

Doves

Sun in the morning

Balance

Before The Bridge

Cave

A Song for Our Grandfathers

Lighthouse

North Star

Seasons

Spirit