La cocina no era su fuerte, pero el humor sí. Y fue justo esa emblema la que convirtió a Memo Ríos en uno de los concursantes más entrañables de MasterChef Celebrity Generaciones. Aunque su estancia fue breve —se convirtió en el tercer eliminado del reality—, el comediante de 71 años dejó se ganó el cariño tanto de sus compañeros como en la audiencia.

"Estoy muy contento porque ha sido un propulsor nuevo de mi carrera, de la vigencia y sobre todo con públicos nuevos, el más sorprendido he sido yo y gratamente", confiesa Ríos en entrevista con EL INFORMADOR. "Aparte, creo que era el momento indicado de salir, porque pues, ¿qué tiene que hacer alguien que no sabe nada de cocina? Bueno, ahora sí ya sé hacer huevos revueltos, omelets, unos chiles poblanos… algo se aprende".

Con décadas de trayectoria en la comedia, Ríos no se imaginaba que una competencia culinaria pudiera representar un punto de reencuentro con el público joven. Pero su participación lo posicionó de nuevo en la conversación nacional, especialmente en redes sociales, donde su nombre se volvió tendencia tras su salida del programa.

"Fue y sigue siendo una sensación muy padre. Desde ayer me dijeron que era tendencia en la red social de ‘X’ y me da mucha alegría, porque además, la tendencia es positiva, en esta ocasión creo que salimos ganando de todas todas", asegura con entusiasmo. "Desde el momento en que empecé a recibir el cariño, la empatía, no solamente de mis compañeros, sino del público y del equipo de MasterChef, empecé a sentir la obligación también de cooperar, de poner todos mis cinco sentidos, no solamente en la cocina, en la atención, sino en el humor, que es, obviamente, por lo que yo decidí entrar".

Y esa estrategia fue clave. Cuando las emociones se tensaban entre los concursantes, Ríos supo encontrar los momentos adecuados para aligerar el ambiente con su característico humor. "Creo que funcionó en los momentos más tensos. Cuando sentía que había una tensión entre mis compañeros preocupados, creo que es el momento adecuado de meter el humor y creo que no me sobrepasé para no romper esa barrera. Si tú lo haces de más, pues caes mal a la gente, y parece que estuvimos medidos".

Sin embargo, no todo fue risa y simpatía. En redes sociales, algunos usuarios señalaron que los jueces fueron especialmente duros con él. En particular, hubo comentarios sobre la actitud de la chef Zahie, quien enfatizó que Ríos había sido ayudado por otros compañeros y dejó entre ver que carecía de dignidad a pregunta directa de si se sintió ofendido, el comediante respondió:

"Claro que no", responde con serenidad. "A esta edad mental soy muy tolerante y entiendo la presión que tienen y deben de tener los jueces. A veces las palabras se nos van, pero estoy seguro que la chef Zahie nunca —y te lo puedo firmar en un documento— nunca ha tratado de insultar a nadie".

Para Ríos, las palabras duras en un ambiente de competencia deben entenderse como parte del contexto. "En este momento hay tensión, tú tienes que reaccionar y a veces no medimos nuestras palabras. Pero yo estoy segurísimo, porque además hubo una conexión entre todos los chefs y un servidor muy padre. Al principio se nos prohibió acercarnos a ellos, pero tuve la fortuna de que ellos se acercaron a mí"

Esa cercanía se reforzó también por afinidades personales. "El chef Poncho y el chef Adrián, les gusta mucho el rock and roll. Un día los vi en el comedor de TV Azteca y el chef Adrián llevaba una bocina y estaba oyendo a Nirvana, y dije: ‘estos son de los míos’. Como personas son fantásticas. En su papel de jueces, alguien tiene que ser el malo".

Más allá de la cocina y las cámaras, Ríos vive un momento pleno en su carrera. Si bien no es parte del circuito tradicional del entretenimiento televisivo, el comediante ha sabido diversificarse. Desde hace más de una década, ofrece conferencias sobre humor y actitud positiva, con las que visita instituciones, empresas y foros corporativos.

"Yo tengo la fortuna de escoger a dónde trabajar. Ahora trabajo en casinos, en eventos privados. Me dedico desde hace 16 o 17 años a dar conferencias del buen humor, precisamente para propulsar no solamente la actitud, sino propulsar el mejor trabajo en equipo, la empatía entre los colaboradores de gobierno, de los bancos. Creo que esa ha sido un oasis en mi carrera de comediante, donde me pude ramificar. No puedo pedirle más a la vida, si no seguir aventurándome a nuevos desafíos".

En el corto plazo, retoma una gira que lo llevará por varias ciudades del país. "Ya empecé una gira de casinos, en donde me tocó visitar Guadalajara hace un par de años. El día 26 retomo esa gira y estaré por Puebla, Metepec, Ciudad de México; Boca del Río, Veracruz y más fechas que aún no puedo anunciar. Por lo pronto, seguimos divirtiéndonos en lugar de trabajar. Yo lo único que quiero en la vida es seguir siendo feliz".

Sobre el panorama actual de la comedia, Ríos se muestra reflexivo. Reconoce la influencia de la llamada cultura de la cancelación, aunque señala que su propio estilo siempre ha evitado la confrontación.

"Creo que por una parte está bien. En mi generación teníamos una auto cancelación. Por ejemplo, yo nunca digo malas palabras, esa ha sido mi ética personal. Cada quien escoge su camino, de acuerdo a su ética personal. A veces no se respeta la moral, y la moral hay que respetarla también, porque si a la mayoría le disgusta una manera de hacer música, una manera de hacer comedia, hay que respetar también".

Desde su mirada, la pérdida de ciertos valores ha afectado la calidad artística de la comedia actual. "Eso produce una comedia que tiene poco valor artístico, no dudo que tengan éxito comercial, pero el éxito comercial nada tiene que ver con la calidad del arte de nuestro oficio".

Lejos de la vulgaridad y los lugares comunes, Memo Ríos apuesta por una comedia universal, capaz de reunir a toda la familia. "A mí me gusta que esté un niño, un abuelo, un joven, y que puedas hacer una comedia universal. Tenemos que apostar a eso y no dejarnos llevar por esta ola en la que parece que se está haciendo comedia en un molde del que no se sale".

Para él, el humor debe ser integral, con elementos escénicos que vayan más allá del discurso. "A mí me gustaría ver más originalidad, menos groserías y menos de lo mismo. Yo creo que es aburrido tener a un comediante que nada más habla y no utiliza herramientas como el canto, el baile, el drama. Ser un actor completo es lo que hace a un comediante más entretenido".

