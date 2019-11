En los AMAs los ojos sobre Taylor Swift; inicia alfombra roja

Durante el desfile de la alfombra roja que ya se está llevando a cabo en el Microsoft Theater en Los Angeles, California, Sofia Carson fue de las primeras en llegar y su vestido de color plata cautivó a los presentes.

Alyson Stoner también cautivó con el escote que lució bellamente ante las lentes de los fotógrafos.

La cantante de R&B Ciara será la anfitriona de los AMAs, cuyos ganadores son elegidos por votación de los fans. La ceremonia contará con la participación de Regina King, Chadwick Boseman, Jharrel Jerome, Heidi Klum, Megan Thee Stallion, Ben Platt, Billy Porter, Kane Brown, Dan + Shay y Constance Wu como presentadores.

Taylor Swift se medirá por los trofeos a la artista femenina favorita de pop/rock, artista adulta contemporánea favorita, álbum favorito de pop/rock por "Lover" y video musical favorito por su himno por los derechos igualitarios "You Need to Calm Down".Lizzo, Eilish y Lil Nas X --quien también recibió seis nominaciones al Grammy-- compiten por el premio al mejor nuevo artista con Ella Mai y Luke Combs.El premio al artista latino favorito se lo disputarán los astros de la música urbana Bad Bunny, J Balvin y Ozuna.

jb